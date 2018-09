Karla Tarazona: "Estoy en un proceso de reconstrucción, voy aprendiendo poco a poco, la vida me ha enseñado mucho"

Karla Tarazona comentó que, a pesar de los problemas que tiene con los padres de sus hijos, continúa siendo una madre amorosa y dedicada. Además, espera volver pronto a la televisión para seguir entreteniendo al público.



“Existen algunos proyectos para la televisión, estoy esperando que se concreten, pues me gusta conducir, creo que hay que darle entretenimiento al público, aunque en mi vida tenga algunos problemas”, dijo.



¿Esa situación te agobia?

Todos tenemos problemas, pero mis hijos me hacen avanzar y crecer. Estoy en un proceso de reconstrucción, voy aprendiendo poco a poco, la vida me ha enseñado mucho.



¿Tienes ganas de volver a enamorarte?

Vivo perdidamente enamorada de mis tres niños, son lo mejor de mi vida. Hay pretendientes en mi vida, pero aún no pienso en formalizar con nadie.



¿Es difícil confiar en otro hombre?

Sí, claro... pero todo es un proceso. No voy a decir ‘nunca me voy a enamorar’, eso llegará en su momento. Por ahora, solo tengo tiempo para mis hijos, ellos llenan mis días y somos felices.