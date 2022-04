¡UY! Karla Tarazona se refirió a Gisela Valcárcel, quien aseguro que se debe respetar la intimidad ajena ante un caso de infidelidad, esto luego del escándalo de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, quienes fueron ampayados con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez, respectivamente.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, indicó en Instagram la popular ‘señito’.

Ante ello, Samuel Suárez le contestó a Gisela Valcárcel y le cuestionó si ella nunca había aprovechado un escándalo de una infidelidad para su programa. “¿Nunca ha hecho rating en base al escándalo mediático con los casos de infidelidades?¿No toca el tema en los programas de su productora para su contenido y audiencia?”, dijo.

Karla Tarazona sobre declaraciones de Gisela Valcárcel: “El chiste se cuenta solo”

Además, Samu Suárez etiquetó a Karla Tarazona para conocer su opinión, la conductora de TV no dudó en responder con una corta, pero contundente frase. “El chiste se cuenta solo”, escribió.

En marzo, Karla Tarazona afirmó que ni Gisela Valcárcel ni Ethel Pozo se solidarizaron con ella cuando se dio a conocer que Christian Domínguez le había sido infiel con Isabel Acevedo.

“En vez de recibir apoyo, parecía que me refregaban en la cara la situación. Ahora, después de años de que ambos (Christian e Isabel) admiten la situación, todos son ‘nosotros sí sabíamos’”, indicó.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron en el programa de Gisela Valcárcel. La ‘chabelita’ fue convocada en más de una ocasión por la ‘señito’.

TE PUEDE INTERESAR

Óscar del Portal: Hotel donde se hospedó con Fiorella Méndez subió su tarifa tras la polémica

John Kelvin podría quedarse 21 años en prisión, revela Dalia Durán: “Estamos en la etapa final”

Óscar del Portal rompe su silencio tras ampay: Jura que Fiorella Méndez durmió en el mueble