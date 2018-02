Karla Tarazona a Isabel Acevedo: "Me parece bajo que se meta con una criatura que no puede defenderse"

¡Fuego! Karla Tarazona se mostró indignada con las últimas declaraciones de Isabel Acevedo. Durante una conferencia de prensa, la pareja de Christian Domínguez negó rotundamente estar embarazada después de ser ampayada en una clínica de fertilidad.

Sin embargo, la 'Chabelita' no se quedó ahí y soltó una frase que muchos consideran es un misil dirigido a Karla Tarazona. "Por ahora no pienso en hijos ni en matrimonio, ese no es mi sueño. Lo que quiero es trabajar duro y crecer. Además, deseo un hijo planificado, no de casualidad".

Estas palabras terminaron por llegar a los oídos de Karla Tarazona. La expareja de Christian Domínguez se mostró muy indignada por las declaraciones de Isabel Acevedo y calificó de 'estupidez' meter al hijo que ella tiene con el cantante de cumbia.

"Me parece muy bajo que quiera responder y meterse con una criatura que no puede defenderse. Él tiene una madre que sí lo va a defender y que dé gracias a Dios que no me la cruzo porque ya es la segunda vez que tengo que escuchar este tipo de situaciones", exclamó frustada Karla Tarazona.

Eso no fue todo. La expareja de Christian Domínguez manifestó que su último hijo fue esperado por ella y por el cantante de cumbia. Además, precisó que era el colmo que por defenderse, Isabel Acevedo se meta con el niño.

"Espero ser la última vez que la señorita -que la palabra señorita le está quedando bien grande- se refiera así a una criatura y no solamente de mi hijo, sino en general (...) Si ella ha sido una casualidad en la vida de todas las personas, ese es su problema, pero yo sí te puedo decir que mi hijo era el niño más esperado por su papá y su mamá. Es el colmo que cuando las personas no tienen argumentos para defenderse, salgan con una estupidez o con algo tan bajo que es meterse con los niños", sentenció Karla Tarazona.

Eso no fue todo. La expareja de Christian Domínguez compartió un mensaje en su cuenta Instagram con una fotografía de sus tres hijos. "Los niños NO son una casualidad, los niños son una bendición de Dios. Me siento bendita por tener 3 hombrecitos en mi vida que me van a proteger y cuida , así como yo hice con ellos. Por que así somos las mamás: vamos a defender a nuestros hijos como leonas"

Karla Tarazona le responde a Isabel Acevedo

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.