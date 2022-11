¡LE AGRADECE! Karla Tarazona sorprendió al revelar que Magaly Medina jugó un papel importante en su separación con Rafael Fernández. La conductora de TV anunció el fin de su relación con el ‘Rey de los huevos’ a fines de agosto.

“Lo único que puedo hacer es agradecerle a Magaly por el día que me recibió en su casa y tuvimos una conversación de mujer a mujer que prefiero dejarla ahí, porque gracias a lo que me dijo, a lo que conversamos, se llegó a un buen punto, así que gracias por eso”, indicó durante su programa.

Karla Tarazona contó esta incidencia luego que ‘Metiche’ le dijo que Alfredo Zambrano le preguntó sobre su compañera de trabajo. “Me preguntó cómo estabas luego de tu separación”, expresó.

Karla revela que Magaly la ayudó en su separación con ‘Huevero’: “Por ella se llegó a buen punto”

Magaly Medina confiesa que Karla Tarazona era un mar de lágrimas tras separación

Hace unos días, la misma Magaly Medina confesó que se reunió en privado con la conductora de ‘D’ Mañana’.

“Sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, indicó.

