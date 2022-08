Karla Tarazona no aceptará empresa de Rafael Fernández: “Como yo llegué, me voy”

¡LE DICE QUE NO! Karla Tarazona fue consultada sobre el ofrecimiento de Rafael Fernández para firmarle la marca de su empresa Eggtreme. La conductora de TV respondió de manera contundente y dijo que no desea parte de la compañía, que ella publicitó por varios meses.

“No, no la aceptaría tampoco, no. Como yo llegué, me voy... es lo único que a mí me importa ”, expresó.

Asimismo, sobre las afirmaciones del ‘Rey de los huevos’, que las marcas no querían trabajar con ella, Karla Tarazona evitó continuar ventilando cosas privadas.

“Entrar otra vez a esa historia que te digo, que tú me dices, bueno que él cuente y diga lo que él quiera hablar la verdad. No pienso ya tocar el tema”, dijo.

¿QUÉ DIJO RAFAEL FERNÁNDEZ SOBRE KARLA TARAZONA Y LAS MARCAS?

Según detalló Rafael Fernández, en declaraciones para Magaly Medina, una marca no quiso trabajar con Karla Tarazona porque estaba envuelta en escándalo y era impredecible lo que podría decir.

“Entonces fui donde ella y le dije: ‘Mira lo que me han dicho, esto tienes que cambiar porque por esto es que las marcas a ti no te quieren, tienes que moverte y centrarte’. Si ella es inteligente, se va a centrar, no va a pasar y lo va a conseguir. Si ella hace eso, ganaría, pero si sale con algo y mete a Christian o a alguien por ahí, se pudrió todo”, manifestó.

