Karla Tarazona visitó el set de Magaly Medina este lunes y habló de su pasada relación con Rafael Fernández. Según la conductora de ‘D’ Mañana’, desde que se separó del popular ‘Huevero’ las cosas le han empezado a resultar mejor, sobre todo en la parte económica.

“Después de que me separé, mis ahorros se duplicaron, estamos súper bien”, dijo la también locutora de radio. Asimismo, negó que el ‘Rey de los huevos’ le haya arreglado la vida. “No, no hay quien dome a esta fiera, dejar de trabajar no puedo, tengo tres hijos. Felizmente no dejé de trabajar, ese tema para mí está zanjado y me quedé por el Pentagonito porque tengo a mis hijos estudiando en Surco”, acotó.

En ese sentido, aclaró que ella pagó la matrícula de sus pequeños, mientras que Rafael Fernández cumplió con hacerse cargo de los pagos de los últimos tres meses del colegio. “Los canceló directamente en el caso de mis hijos mayores, pero Valentino, su papá y yo somos los que hemos corrido con los gastos. El próximo año siguen en el mismo colegio”, dijo Karla Tarazona.

Además, la conductora se refirió a la promesa del ‘huevero’ de crear un fideicomiso para sus hijos. “Dejemos que las promesas se las lleve el viento, yo me quedo con los mejores recuerdos” , indicó.

KARLA TARAZONA FIRMÓ SU DIVORCIO

Por otro lado, Karla Tarazona reveló que este 18 de diciembre, cuando se cumplieron dos años de su matrimonio con Rafael Fernández, ingresó los papeles para que se pueda efectuar su divorcio. “Estoy esperando que mi abogado se comunique con él, creo que no necesito perdirle (que firme) porque ya habíamos quedado, así que máximo seis meses y ya mi DNI tiene que salir divorciada... para la mitad del 2023 ya tengo que ser una mujer divorciada ”, dijo.

