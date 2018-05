Karla Tarazona se ríe de Christian Domínguez e Isabel Acevedo: "Esa gente no pinta en mi vida" | FOTOS

Karla Tarazona soltó tremenda carcajada al enterarse que Christian Domínguez dijo que en pocos días estará legalmente divorciado de Tania Ríos , con quien se casó en el 2002 en Estados Unidos.



Christian manifestó que en una semana le saldrá su divorcio...

¡Ay!… Qué me importará la vida de esa gente.



¿Crees que se llegue a casar con ‘Chabelita’?

La verdad, no me interesa, pero sería bueno ¿no? ja, ja, ja. No me interesa nada que tenga que ver con ellos dos, que sean lo que sean y punto.

Hace poco Isabel Acevedo dijo que eres infeliz...

¿Crees que me interesa lo que diga la gente que no pinta nada en mi vida? Me da risa.



¿Consideras que se le está cayendo la ‘careta’ y está sacando las ‘garras’?

Claro. Es que la verdadera personalidad aflora, no puedes esconderte siempre. Ahora ellos (Christian e Isabel) hablan de mí, que se hagan más famosos.



¿Tomarás alguna acción legal en contra de Isabel?

No, porque la plata que tengo no es para hacer juicios, sino para disfrutarla con mis hijos. No soy millonaria ni entro al baño para hacer plata y juicios a todo el mundo, por lo menos, no tengo esa facilidad.

Asimismo, Karla Tarazona fue sorprendida por sus tres hijos, quienes llegaron al set de ‘Trapitos al aire’ vestidos de mariachis para saludarla por su cumpleaños.



“Viajé a Puerto Vallarta, feliz y contenta. Cumplí 35 años, estoy en la flor de la juventud”, mencionó Karla.