Karla Tarazona sin roches con la mamá de Jefferson Farfán | FOTOS

Karla Tarazona negó que Rosario Guadalupe, madre del futbolista Jefferson Farfán, le haya enviado una carta notarial, luego de anunciar que la demandaría junto a Melissa Klug y Magaly Medina por hablar constantemente de su hijo.

“Todavía no me ha llegado nada y no me he mudado, por si acaso”, sostuvo Tarazona, quien descartó sentir miedo por las acciones legales que pueda iniciar la progenitora de la ‘Foquita’.

“Es bien complicado que alguien me quiera amedrentar o que me sienta amenazada por algo. Por la experiencia que tengo en televisión, sé qué cosas decir y cuándo quedarme callada. En todo caso, podría esperar la carta de él ( Jefferson), porque ya es un hombre mayor, pero no de su madre, porque en ningún momento le he faltado el respeto. Al único que hay que tener miedo es a Dios”, mencionó

Karla, quien anunció el estreno del reality de convivencia ‘La casa Soho Color’ por el programa ‘8 de corazones’, de Willax TV.

