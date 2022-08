Rafael Fernández reconoció que celaba a Karla Tarazona y dio a entender que también habría sentido celos por Christian Domímguez, padre del hijo menor de la conductora de televisión. “Soy celoso de por sí, lo acepto, he podido tener celos pero para mí Christian es una persona que va a ver a su hijo, que aporta, que no se desinteresa, pero lo que estoy diciendo es que sí soy celoso, para mí es normal, he tenido una mujer al lado súper linda, bella, con muchas cualidades, y obviamente puedo celarla”, dijo el ‘Rey de los huevos’, según consignó Amor y Fuego.

Karla Tarazona se refirió a estas declaraciones y sacó cara por su expareja, aunque recordó que en un momento, tras su separación, no mantuvieron una buena relación como padres. “Christian es el papá de mi hijo y es obvio que la relación de padres siempre va existir. En un momento hubo una pésima relación como papás con Christian pero ahora es simplemente por temas relacionados a mi hijo. Él y yo no tenemos otra cosa de qué hablar, ni de su vida privada ni de mi vida privada” , acotó la también locutora de radio.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ CUADRA A RAFAEL FERNÁNDEZ

En una nueva edición de ‘América Hoy’, Christian Domínguez le contestó fuertemente a Rafael Fernández por decir que sus hijos no tienen papá, por lo que los ayudará económicamente. El cumbiambero arremetió contra el aún esposo de Karla Tarazona y le dejó en claro que su hijo no lo necesita.

“Yo doy una pensión desde que mi hijo nació, su mamá está a cargo del 50% de los gastos de mi hijo. Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan por él, eso lo que dijo lo pinta de cuerpo entero ”, señaló.

Evidentemente fastidiado, Christian Domínguez señaló que toda su familia está indignada, incluso Pamela Franco, con la reciente entrevista que brindó el ‘Rey de los Huevos’.

“Estoy fastidiado porque tengo familia, mi señora está fastidiada con el tema. Cuando uno se separa, no se habla de los bebés, se mantiene entre cuatro paredes, se maneja internamente porque no es parte de este problema. La entrevista debió hablarse del rompimiento, es como si mi hijo estuviese huérfano, no tuviera una pensión, una madre ”, arremetió.

En otro momento, Christian Domínguez reveló que intentó comunicarse con Rafael Fernández, sin embargo, su teléfono estaba apagado y por ello le pidió que se rectifique. Cabe precisar que el esposo de Karla Tarazona dijo que tiene pensando hacer un fondo económico para su hijo, pues también ha hecho “ollas comunes”.

“Toda mi familia está indignada con el tema, yo espero que él lo rectifique, que lo explique en su momento. Ayer tuve un reencuentro familiar y solamente el tema fue ese, cómo es posible que yo permita porque obviamente está hablando de mi hijo. Entiendo sus problemas en su matrimonio. Ayer intenté comunicarme con él, pero no tuve suerte . Estaba apagado su teléfono, pero voy a insistir”, agregó.

