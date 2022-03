Las revelaciones de Christian Domínguez sobre el final de su relación con Isabel Acevedo, ‘La Chabelita’ han traído cola. Karla Tarazona, madre del hijo del cantante, salió al frente y aseguró que cree que la popular ‘Chabelita’ es ‘capaz de cualquier cosa’.

Hace unos días Christian causó sorpresa al revelar que terminó con Acevedo porque ella le dio a escoger entre su hijo y la relación sentimental. Al respecto, Tarazona (madre del pequeño) tomó la palabra en defensa de su menor.

“Para todos los que me decían loca, yo dije, el tiempo da las mejores respuestas. Yo le abrí las puertas de mi casa, recién había dado a luz y sin importar eso, pasó todo lo que pasó... Entonces, no podría tenerle cariño tampoco a una criatura y tampoco se lo pedí jamás”, comenzó.

“La creo capaz de cualquier cosa y siempre lo dije, pero claro, yo era la loca problemática”, manifestó Karla Tarazona y destacó que su hijo lleva una excelente relación con la actual pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE ‘LA CHABELITA’ ISABEL ACEVEDO?

Un día antes, Christian Domínguez reveló que terminó su relación sentimental con ‘La Chabelita’ Isabel Acevedo porque ella le habría dado escoger entre su hijo y la relación.

“Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o no estar cerca a él si es que yo tengo una vida con ella. Definitivamente, no hay punto de comparación”, manifestó Domínguez.

