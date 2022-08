Karla Tarazona usó sus redes sociales para manderle un afectuoso saludo de cumpleaños a Samuel Suárez por el cuarto aniversario de Instarándula. De paso, la esposa de Rafael Fernández le mandó ‘su chiquita’ a Janet Barboza, quien hace poco trató de amenazar al popular Samu con una denuncia por haberle dicho ‘carroñera’.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de Panamericana recordó la época en la que trabajó con el periodista de espectáculos en el programa ‘Todo por los likes’. “¿Te acuerdas? Tantos momentos, chismes y buenas pláticas, conclusión: una linda amistad. Sé lo grandioso que eres, nada ni nadie te detiene, te recontra quiero mi Samu. Lo que no suma se ignora, sigue siendo quien eres baby ”, escribió.

Karla Tarazona saluda a Samu por su aniversario y le manda misil a Janet Barboza

Asimismo, compartió una imagen de dos amigos con el texto: “El bien se hace, pero no se dice, y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en la chaqueta”, en referencia a la rulitos, quien le sacó en cara a Samu que ella colaboró económicamente cuando hicieron una colecta para él mientras se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte en UCI.

Karla Tarazona saluda a Samu por su aniversario y le manda misil a Janet Barboza

SAMU INDIGNADO CON JANET

Samuel Suárez protagonizó un enfrentamiento mediático con Janet Barboza, luego de haberla llamado ‘carroñera’ por criticar a la urraca y decir que ella no tiene la exclusiva de las noticias de la farándula chollywoodense. El creador de Instarándula le dedicó varias historias a la rulitos y contó que le mandó varios audios donde lo amenaza con tomar acciones legales contra él.

Según se escucha en los archivos que le envió Janet, la conductora de América Hoy le reclama por haberla calificado de ‘carroñera’ y ‘sinverguenza’. “Quería corroborar eso para ver qué hago con esa información”, dijo la popular ‘Reina de las movidas’.

“Esto es amenaza de demanda... yo tengo clarísimo este tipo de modus operandi de la farándula, esta gentita que se consigue tu número personal para hacerme este tipo de aclaración... y le respondí, le dije que me parece una falta de respeto que me escriba sin antes haber visto cómo lo dije, lo que dije, en qué contexto... yo me refería al programa”, dijo Samu en sus historias de Instarándula.

JANET LE RECUERDA A SAMU QUE LO APOYÓ CON DINERO

Asimismo, compartió la respuesta que en envió Janet Barboza, donde le recuerda que lo ayudó cuando él estuvo a punto de perder la vida hace cuatro años y los artistas y sus conocidos se unieron para hacer una colecta de dinero a su favor.

“Bueno Samuel, a mí no me sorprende que alguien se atreva a escribir, me parece lo más civilizado, en lugar de reaccionar. Evidentemente no me he quedado con el titular, he leído la nota y dije ‘bueno, vamos a llamar a Samuel que en algún momento de su vida pasó un momento difícil y recurrieron a mí para que apoyara, y te digo, que apoyé con muchísimo gusto porque era un momento que tú necesitabas... pero sí me asombró muchísimo leer estas palabras, que el diario pone como si hubieran salido de tu boca. Samuel no es un atrevimiento llamar, al contrario, es civilizado”, dijo la rulitos.

El creador de Instarándula se mostró indginado porque la conductora de América Hoy le sacó en cara esa difícil situación de salud que tuvo que atravesar. “No me parece que me tengas que recordar el momento duro que pasé y cuánto dinero diste, me parece recontra bajo”, le respondió.

En ese sentido, le agradeció a todas las personas que lo apoyaron hace cuatro años, cuando estuvo en UCI, pero aclaró que eso no significa que tenga que ‘pasarles la franela’. “Yo estoy acá para opinar y me parece recontra bajo que me venga a recordar que dio dinero para salvarme la vida, no era necesario hacerlo”, acotó el periodista de espectáculos.

Finalmente, le pidió a Janet Barboza que esta sea la última vez que le escriba a su número personal para responderle, pues lo puede hacer de manera pública. “Ya está señora, tome las acciones que desee, pero tómese aunque sea un minuto de trabajo para ver y luego con base decir ‘me dijo esto’, antes de hacer una acción así”, concluyó Samu.

Samuel Suárez consideró una ‘bajeza’ que Janet Barboza le haya recordado que ayudó en la colecta a su favor hace cuatro años, cuando estuvo en UCI a punto de perder la vida.

TE PUEDE INTERESAR

Andrea Arana destruye al ‘Activador’ por polémico gesto en el cumpleaños de Melissa: “Es un huachafo”

Magaly ‘chanca’ a Deyvis Orosco: “No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra”

Jamila Dahabreh tras ampay de Álvaro Paz de la Barra: “Estoy decepcionada, puede hacer lo que quiera con su vida”