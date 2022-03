La conductora de ‘D mañana’, Karla Tarazona, se burló de las recientes declaraciones del bailarín Anthony Aranda, quien dijo que le gustaría tener cuatro hijos con Melissa Paredes. Además, resaltó que el ‘guerrero’ es rechazado por el público.

“Hijito, no toda la vida vas a vivir de los realities ni bailando porque sabemos que no se gana tanto dinero con eso. ¿Cómo vas a mantener cuatro hijos? ¿O estás pensando que ella (Melissa) los va a mantener? ”, manifestó Tarazona en su programa.

Karla, ¿crees que Anthony habló con mucha ligereza?

Sí, sobre todo en estas épocas. Yo quisiera tener veinte hijos, pero ¿qué calidad de vida les va a dar? La emoción embarga, pero los hijos son algo serio y una gran responsabilidad. A veces, la edad mental no es la misma que dice en el DNI.

¿Consideras que Anthony solo busca dar que hablar con este tipo de comentarios?

¡Qué le queda! Por otras cosas no hace noticia. Lamentablemente, es la pareja de..., el novio de... y el bailarín de... Ha conseguido seguidores a base de la relación que tiene, pero son más las personas que no lo quieren.

¿Le darías alguna sugerencia a Melissa?

Ninguna. Ella está bien grande para recibir consejos, no es mi amiga para aconsejarla, así que lo que haga me va y me viene.

Por cierto, ‘D mañana’ cumplió 300 programas. ¿Cómo te sientes con tus compañeros?

Feliz. A veces me peleo con ‘Metiche’, pero ahí vamos. Estamos contentos y seguimos trabajando duro. Nos complementamos bastante y hacemos un buen equipo.

Se especula que Latina estrenará pronto un programa conducido por Karen Schwarz, Janick Maceta y Melissa Paredes. ¿Tranquila por la competencia?

Sí. Hay público para todos, sigo trabajando arduamente y sin necesidad de pelear con nadie.