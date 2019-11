Un romántico momento protagonizó Karla Tarazona en la última edición del programa ‘Válgame’. La conductora recibió un regalo de quien sería el nuevo dueño de su corazón y no pudo evitar emocionarse en vivo.

Sus compañeros del programa no tardaron en ocultar el secreto y revelaron que Karla Tarazona había recibido un peluche rosas y un perfume de un misteriosos galán cuyo nombre empieza con la letra 'L'.

“I miss you. See you soon. Always with love”, es la dedicatoria en inglés que le escribió quien sería la nueva pareja de Karla Tarazona.

Inmediatamente los ojos de Karla Tarazona se llenaron de lágrimas al notar el tremendo detalle que le habían hecho llegar. El ‘Zorro Zupe’ reveló que la animadora lo llama cariñosamente ‘Chanchito’.

¡Mira el video!

Karla Tarazona emocionada con regalo (TROME)