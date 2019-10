"Karla Tarazona siempre amó a Christian Domínguez", aseguró Laura Borlini 

Laura Borlini cree que Karla Tarazona podría retomar su relación con Christian Domínguez, porque ‘siempre amó’ al cumbiambero y ‘no es una mujer resentida’.



“Ellos tuvieron una relación fuerte en su momento, pasó lo que no debió pasar pero ¿quiénes somos para criticar? Todos tenemos nuestros rollos. De repente (Karla) se molesta con lo que digo, pero creo que ella siempre lo amó y lo va a amar por siempre. Ella es buena persona, no creo que sea una resentida”, sostuvo la conductora de ‘En exclusiva’.



Además, ellos son familia, tienen un hijo...

No creo que sea por eso. Karla siempre lo ha amado y creo que él la amó mucho en su momento.



¿Crees que siga amando a Christian?

Amando no sé, pero queriendo sí, es mi percepción.



¿Crees que podrían retomar su relación?

¿Cuántas parejas han regresado después de tiempo? ¿Si me gustaría verlos juntos? Sí, pero que ya no se separen.



¿Sientes que Karla defendió a Christian cuando habló de la ‘Chabelita’?

Ella no tiene nada que decir de Christian porque no es su pareja, podría salir a rajar, pero ellos están en una buena relación y creo que pesa mucho que tenga un hijo.



¿Crees que Isabel debería devolverle los carros a Christian?

Entiendo que está dolida, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si uno sabe que no puso la plata, ya estamos hablando de honestidad.



NO SE BORRARÁ TATUAJE



Antes de partir a Cancún (México), Isabel Acevedo reveló que no se borrará el tatuaje que se hizo con Christian Domínguez y que ahora es una mujer fuerte, pero no es feliz.



“La verdad creo que no (se borrará el tatuaje). Cuando lo hice fue pensando en no hacerme alguna inicial, además, veo el tatuaje y no me recuerda a él (Christian)”, dijo la bailarina en ‘En boca de todos’.



“(Me siento) fuerte, empoderada.. no feliz, pero voy a ir encontrando mi tranquilidad poco a poco”, añadió.