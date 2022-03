Karla Tarazona estuvo este viernes en Amor y Fuego y comentó las declaraciones de Isabel Acevedo en el mismo programa, quien admitió que cometió un error al iniciar un romance con Christian Domínguez cuando aún estaba con ella.

Según la empresaria, si consideró que las disculpas de Chabelita fueron sinceras. “Yo la verdad sí la sentí sincera. Cuando empezó la entrevista tenía una cara y a medida que iba avanzando la entrevista su cara fue cambiando y eso me hizo sentir que, efectivamente, sí estaba hablando con sinceridad. Hablar y contar es liberarte porque ella ya tiene una nueva vida, una nueva pareja y tampoco creo que sea cómodo para él estar escuchando las cosas que pasaron antes”, acotó.

Por otro lado, aseguró que mantiene una buena amistad con Christian Domínguez aunque no son mejores amigos. “Cordialidad sí, pero por mi hijo. La misma cordialidad con Pamela porque ella ha compartido no solamente con Valentino, sino con mis tres hijos y no tendría por qué. Siempre he escuchado cosas muy bonitas de parte de mis hijos hacia ella. Si mis hijos están bien, adelante”, acotó Karla Tarazona.

NO ME METÍ ENTRE CHRISTIAN Y VANIA

En otro momento, la ‘Tarazona’ comentó las críticas que recibió por, supuestamente, haberse metido en la relación de Christian Domínguez y Vania Bludau. Según aseguró, la misma Vania comentó en ‘El Valor de la Verdad’ que ella nunca se interpuso entre ambos, sino que fue la ‘boliviana’.

Karla Tarazona no le guarda rencor a Chabela y asegura que la bailarina se liberó al disculparse y contar la verdad sobre su relación con Christian Domínguez.

