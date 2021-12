Karla Tarazona sobre Leonard León: “Visitó a mis hijos pero su abogado los recogió, ni siquiera para eso es maduro”

Karla Tarazona vuelve a arremeter contra Leonard León, el padre de sus dos hijos mayores, Y si bien es cierto, ellos tienen una larga historia de denuncias, peleas, sobre todo teniendo en cuenta que el músico estuvo defendiéndose de que no le pasaba dinero porque estábamos en pandemia y los artistas estaban en para.

Sin embargo, hoy la situación es distinta, ya que Leonard León viene de una gira de Estados Unidos, y Karla Tarazona denuncia que no solo no cumple económicamente, no los ve ni los visita dejándolos plantados.

¿Qué es maltratar psicológicamente a tus hijos? Aparecer una vez al año, visitarlos cada tres o cuatro meses. Hacerle daño, te prometo que vengo el viernes y nunca más apareces. Eso es hacerle daño a tus hijos”, afirmó Karla Tarazona.

“Después de dos años, los vio por zoom, y a los dos meses de ese juicio los visitó efectivamente, es más su abogado recogió a los niños y se los llevó porque ni siquiera para eso tampoco es maduro, ya que los esperó como a dos cuadras, con la promesa de que los volvería a ver. Tres meses después seguimos en la misma historia”, afirmó Karla Tarazona.

El abogado Daniel Leiva detalla como se llevo a cabo esta resolución de régimen de visitas. “La juez ha evaluado por medio de una psicóloga, por medio de un equipo multidisciplinario, que ha entrevistado a los menores y ellos han señalado que su papá no los visita”, afirmó.

Y pese a que Leonard León dice no tener mucha chamba, pero según su récord migratorio, él viajó a Estados Unidos el 18 de noviembre y estando allá se paraba promocionando.

Años de lucha esta guerra entre Leonard León y Karla Tarazona parece de nunca acabar que no avizora un final feliz.

VIDEO RECOMENDADO:

TE PUEDE INTERESAR

Gigi y Peluchín a Aldo Miyashiro tras pronunciarse por Andrea San Martín: “No me vengas que no te interesa el rating”

Pancho llena de halagos a Yahaira pese a que lo mandaron a la ‘friendzone’: “Ella es maravillosa”

Juan Víctor tras reencontrarse con su hija: “Jugamos y Andrea estaba parada mirándonos”