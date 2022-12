Las imágenes del ‘Rey de los Huevos’ Rafael Fernández abrazado de una misteriosa mujer, generaron especulaciones sobe el inicio de un nuevo romance para el empresario. Al respecto Karla Tarazona dejó en claro, que esto la tiene sin cuidado. “No nos une nada”, aclaró.

En declaraciones para El Popular, Karla manifestó que ‘le desea todo el mundo que sea muy feliz’, además, que todos derecho a ‘rehacer nuestras vidas’.

Añadió que tiene ansías por poder firmar los papeles de divorcio. “Al fin y al cabo, a él y a mí no nos une nada. No tenemos hijos y cuando ya no hay amor en una relación, pues cada uno mejor continuar su camino”, manifestó.

La conductora de D’Mañana también descartó tener comunicación alguna con Rafael Fernández. “Cero comunicación. La única comunicación que tengo es con los papás de mis hijos; pero en este caso no hay nada que nos una. Entonces cada uno por su camino y todos felices”, expresó.

RAFAEL FERNÁNDEZ ABRAZA A MISTERIOSA MUJER

Al parecer, Rafael Fernández habría dejado atrás su fallido matrimonio con Karla Tarazona. Y es que los urracos de Magaly Tv La Firme captaron al popular ‘Rey de los huevos’ muy cariñoso con una mujer, de quien aún se desconoce su identidad.

En las imágenes se puede ver al todavía esposo de Karla Tarazona abrazado de esta joven en la orilla del mar, en Paracas.

