La conductora Karla Tarazona desmintió que la actual pareja de Christian Domínguez, la cantante Pamela Franco, sea su enemiga pública, tal como lo aseguró su compañero, Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Karla, Kurt comentó que Pamela es tu enemiga pública. ¿Es cierto?

No. Él es teatrero y está molesto porque dice que Pamela no quiere venir al programa (‘D’ mañana’) y que es por mí; pero no tengo nada en su contra. No somos amigas ni enemigas.

Muchos podrían creer que eso es cierto...

Para nada. Hay una relación cordial con Pamela, porque también la hay con el papá de mi hijo Valentino (Christian Domínguez). Nadie se lleva mal ni tendríamos por qué, pero sucede que ‘Metiche’ no quiere entender que existe cordialidad. Además, cada quien es libre de ir a donde quiera.

¿Le has preguntado a Pamela por qué no quiere ir a tu programa?

No. Mi vida personal no tiene nada que ver con el programa. La producción se encarga de los invitados, yo no tengo injerencia. Ojalá algún día la tenga en el programa.