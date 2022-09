LE DA IGUAL. Pese a que su relación con Christian Domínguez no terminó bien, la conductora Karla Tarazona aseguró que no tiene un mal trato con la pareja del cumbiambero, Pamela Franco. La conductora de ‘D’ Mañana’ señaló a Trome que su comunicación es cordial por el bienestar de su pequeño hijo.

Debido a que su hijo pasa tiempo con Pamela, la expareja del ‘Rey de los Huevos’ señaló que prefiere mantener una buena relación.

“ No tengo enemistad ni amistad con nadie, es una relación cordial por Valentino , ella comparte con mi hijo y por su bienestar emocional siempre veré lo mejor para él. Ella no me ha hecho nada y yo tampoco, todo en paz”, precisó a este medio.

KARLA ECHA TIERRITA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

EL último fin de semana, Karla Tarazona animó un evento en Carabayllo donde tuvo que presentar a la ‘Gran Orquesta Internacional’, sin embargo, sorprendió cuando su ex Christian Domínguez no se hizo presente en el escenario hasta que se vaya.

“ Las cosas claras, a mí me contrataron para la inauguración. Mi trabajo acababa cuando presentaba a la ‘Gran Orquesta Internacional’ , punto. Subí al escenario con Carlos Miguel, presenté a la orquesta, no tenía que presentar a nadie, cumplí con mi chamba y lo demás ni idea. Me tomé fotos con las personas, no tenía que hacer nada más. Por mi parte, todo en paz y tranquila, continúo con mis cosas, lo demás no es mi rollo”, puntualizó.