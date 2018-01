Karla Tarazona dijo que no está saliendo con un misterioso galán, como lo deslizó su amigo Kurt Villavicencio y recalcó que ya no dará más ‘piquitos chill’.



“Si saliera con alguien, lo contaría, pero no es así. Además, no tengo por qué esconderme, pueden existir candidatos, pero en estos momentos no pienso en tener nada con alguien. Ya se acabaron los piquitos ‘chill’”, precisó.



Asimismo, prometió que no volverá a protagonizar un ‘ampay’.

“Lamentablemente, vivimos en una sociedad machista, así que prefiero evitar problemas y comentarios malintencionados”, añadió Karla Tarazona. (L.G)