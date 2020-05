Karla Tarazona contó que se emocionó hasta las lágrimas por las sorpresas que le hicieron sus hijos por el ‘Día de la madre’. Además, señaló que desde hace cuatro años está soltera y no tiene prisa en encontrar a su ‘media naranja’.

¿Cómo pasaste el ‘Día de la madre’?

Feliz y tranquila con mis hijos en casa. Lo más importante fue estar junto a mis pequeños y con salud. El día viernes fueron sus actuaciones virtuales y me sorprendieron. Me prepararon trufas, me estuvieron engriendo y me vestí de reina para ellos.

¿Más adelante te animarás por la mujercita?

No. Soy la reina de los tres, ¿para qué más? Soy única para mis hijos y ellos para mí.

¿Tus hijos son celosos?

Están en la etapa de preguntarme por qué y dónde voy, así como con quién converso por WhatsApp, se les salen los ojos por ver el celular. Ellos saben que el día que conozca a alguien serán los primeros en saberlo.

¿Todavía no hay nadie rondando ni calentándote la oreja?

Nada, amiga… peor en esta cuarentena, ja, ja, ja.

Me imagino que a tu próximo pretendiente lo medirás al milímetro…

Obvio. A mi casa no entrará cualquiera. Por eso estoy felizmente soltera hace 4 años. No me desespera tener a alguien al lado, ni ‘pal gusto ni pal gasto’. Soy demasiado independiente y eso les asusta. Soy de darme mis gustos y tengo mis cosas por mi propio mérito. Puedo darles a mis hijos lo que merecen y lo demás llegará solo.