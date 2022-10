Karla Tarazona ha vivido experiencias duras en su vida y recientemente se separó de su esposo dejando en estado gaseoso la frase ‘hasta que la muerte los separe’. Pero ella no está derrotada, solo vive su luto, porque sigue creyendo en el amor y, tal vez, más adelante vuelva a casarse, pues reconoce que es romántica y le gustan las bodas. Pero ojo, en esta entrevista se van a enterar de lo que sucedería con el vestido de novia si a la cuarta no es la vencida.

¿Karla, crees en los ‘lutos’?

Depende, si ha sido una relación así nomás de enamoraditos, bueno ya nadie guarda ‘luto’, pero un matrimonio sí se merece su tiempo sobre todo porque emocionalmente tienes que reponerte y ese corazón tiene que curarse y toma su tiempo.

¿Te han dicho muchas veces: amiga date cuenta?

(Ríe) sí, varias veces, es la palabra de moda para todo.

Después que te la han lanzado y pasaste por cosas, ¿te has dicho ‘para la próxima será’?

Uno aprende pues, pero a veces por más que te digan las cosas uno no entiende.

¿Cuál ha sido el momento más bello de tu vida?

El nacimiento de mis 3 hijos.

Acabas de estrenar nueva casa…

Es un departamento cómodo para los chicos, estamos contentos. Creo que encontré un lugar donde ellos se sienten bien y a gusto. En realidad, lo que prima acá es que ellos estén a gusto y se sientan tranquilos.

¿Está cerca de su colegio?

Sí, claro. Obviamente cerca del colegio para que ellos puedan seguir yendo tranquilos a estudiar. Uno, como papá, se preocupa siempre por el bienestar de ellos. No en facilitarles la vida, pero tampoco complicárselas, sino hacérselas llevadera. Ellos están estudiando, tienen buenas calificaciones, siento que todo el esfuerzo que hago por ellos vale la pena.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido?

Hummm, me lo guardo para mí.

NO PERDONA UNA INFIDELIDAD

¿Has perdonado alguna infidelidad?

No, cuando en una relación no hay confianza es mejor dejarla ahí. La palabra más importante y que significa mucho para mí es la lealtad.

¿Eres muy terca o pecas de confiada?

Cuando confío en alguien me entrego al 100 por ciento y doy el todo por el todo. No me arrepiento, siempre trato de dar lo mejor.

¿El sueño de la familia, papá, mamá e hijos, siempre te ha perseguido?

Es lo que siempre se anhela, pensamos que al casarnos todo será eterno, pero el cuento con final feliz no existe en algunos casos y hay que aprender a vivir con eso, no hay de qué arrepentirse, hay que aceptar.

Ya tienes un mes separada, ¿hay paz en tu corazón?

Sí, tranquilidad, paz, estoy concentrada en mis bebés, en mi trabajo, en avanzar. Eso ayuda, concentrarme en mí misma, en mis cosas. Hoy somos mis hijos y yo. Mi parte sentimental está guardada, curándose, reponiéndose, por lo tanto tengo otras cosas por las que preocuparme y mi atención está centrada en eso.

VESTIDOS DE NOVIA DESAPARECEN

¿Volverías a casarte? porque sé que te gustan las bodas

Ja, ja, ja, sí, soy muy romántica, sigo creyendo en el amor, ¿por qué no?, pero ahora no es mi prioridad.

Te hacía la pregunta porque más de una vez me he pensado qué hiciste con tus vestidos, ¿los vendiste o guardaste?

Créeme que nunca más los vi, mi mamá se encarga de que desaparezcan, ja, ja, ja.

Karla Tarazona conductora reveló que los vestidos de novia que tuvo nunca más los vio porque su mamá se encargó de que desaparezcan. (Foto: GEC / Elías Alfageme)

¿Si te vuelves a casar sería con vestido blanco o cambiarías de color por cábala?

(Ríe) eso ahorita ni lo pienso, de repente nunca más me caso y listo, no me roba el sueño.

Es verdad, eso pasa y se decide en el momento...

Así es y hasta que llegue ese momento, pues falta uff.

Y la idea de tener una niña más adelante, ¿está descartada?

Eso prefiero dejarlo ahí, mi presente son mis tres hijos.

Te preguntaba porque ahora se congelan los óvulos.

No he pensado en nada en estos momentos.

¿Qué planes tienes para fin de año?

Como siempre estar con mis hijos, nada cambia.

¿Por qué Giuliana Rengifo dice que no la dejas entrar al canal?

Estoy cansada de eso, imagínate si tuviera que vetar a personas en un canal, mi lista sería infinita, pero no es así porque respeto mucho el trabajo de las personas, sé diferenciar muy bien la vida personal de mi trabajo al tener un programa. Acá (en ‘D’mañana’) puedo chismear y hacer cosas, pero cuando estoy en mi casa me olvido de todos los personajes que hay en la televisión y vivo mi vida como cualquier persona y me pasan las cosas que le pasan a todos.

¿Bailarías en ‘El gran show’?

No hay forma, de ninguna manera.

Para cerrar, ¿con qué frase resumes este año que has vivido?

Difícil definir con una sola frase, pero me quedo con esta: ‘ Los caminos difíciles conducen a destinos hermosos’.

