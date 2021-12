La conductora Karla Tarazona bautizó como ‘Chabelo’ al ‘bailarín activador’, Anthony Aranda, por haberse metido en la relación entre Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba.

Ella hizo esta comparación con relación a lo que vivió con Christian Domínguez, cuando acusó a Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, de ser la ‘manzana de la discordia’ en su relación.

“Este Anthony es un ‘Chabelo’, yo conozco, tengo ojo para eso. Todo lo que ellos están compartiendo en las redes sociales son mensajes, no es casualidad, está fríamente calculado... diciendo la estamos pasando bien, estoy acá, no me he alejado”, comentó Karla.

Es más, la conductora llegó a afirmar que ambos formalizarán en unos meses.

”Soy realista, analizo lo que veo y ellos van a oficializar su relación, pero no ahora, sino en unos meses... como diciendo que valió la pena todo eso”, señaló.

Por otro lado, se difundieron imágenes en el programa ‘Amor y fuego’ donde se ve que Melissa Paredes deja al ‘bailarín activador’, Anthony Aranda, en su centro de trabajo en Miraflores, después de haber compartido un día de piscina fuera de Lima.

De esta forma se estaría confirmando que la relación entre la actriz y el bailarín sería cada vez más estrecha y fuerte.