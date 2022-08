Karla Tarazona brindó unas declaraciones para Amor y Fuego en las que se refirió al ofrecimiento de Rafael Fernández para hacerse cargo de la educación y otras necesidades de sus hijos, tras anunciar su separación. La conductora aseguró que siempre ha visto por sus pequeños y dio a entender que no necesita la ayuda del ‘Rey de los huevos’.

“A mí no me encontraron sin nada. Yo también trabajo... creo que todo el mundo sabe muy bien que yo he visto por mis hijos, yo no obligo a nadie, siempre he sido una mujer independiente, que siempre ha visto por sus hijos” , acotó la conductora de televisión.

KARLA TARAZONA: ME MUDARÉ DE MANSIÓN CON MIS HIJOS

Por otro lado, Karla Tarazona aseguró que no seguirá viviendo a la mansión a la que se mudó cuando se casó con Rafael Fernández. “Estoy en un proceso complicado porque siempre en una ruptura un lado termina más dañado, pero también hay que levantarse y hay que seguir avanzando. Obviamente yo acá no me voy a quedar porque es muy grande y yo prefiero un lugar más pequeño para estar con mis hijos”, indicó.

Asimismo, restó importancia a las declaraciones de su todavía esposo sobre su asistente, Maricarmen, con quien vive hace muchos años. “Me ayuda con mis hijos, siempre está con ellos y acá no hay terceros en discusión, este es un tema de parejas, de adultos y lo arregalos entre nosotros”, acotó.

