Karla Tarazona ahora es vocera de Domínguez y dice que cumbiambero está cansado que lo metan en 'tríos amorosos'

Karla Tarazona se declaró la vocera de su expareja Christian Domínguez y desmintió que el cumbiambero haya oficializado una relación sentimental conPamela Franco , quien fue captada en actitudes cariñosas con un joven de nombre Francisco Naquira, a quien le dio un ‘piquito’.



“Estoy autorizada por el señor Christian Domínguez, soy su nueva jefa de prensa. Cuando Christian vio las imágenes que iban a salir de Pamela, me llamó y me pidió que por favor diga que está cansado de que lo metan en estos tríos amorosos. Me dijo que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones. Me contó que no le duelen (las imágenes de Pamela con Pancho), que solo son amigos (con Pamela)”, manifestó Tarazona.

Ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco (Fuente: América TV | YouTube)

En tanto, Mónica Cabrejos indicó que también habría escuchado los mismos rumores sobre Christian Domínguez y Pamela Franco.



“Lo que diré es en condicional, me contaron que antes del sábado (Christian Domínguez) la habría presentado entre sus amigos más cercanos y de alguna manera habría oficializado”, dijo Mónica Cabrejos.

A vez, el promotor de eventos Pancho Naquira utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Pamela Franco y desmentir algún romance.



“Mi Pame bella de mi corazón. Sabes que nuestra amistad es más fuerte que cualquier malentendido. Te quiero, te adoro y no de ahora. Estoy contigo”, se leía en la publicación.