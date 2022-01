Karla Tarazona arremetió contra el padre de sus hijos, Leonard León, quien utilizó sus redes sociales para burlarse de la conductora y señalar que no había terminado el quinto de secundaria del colegio.

“No sé de dónde ha sacado eso, por último... si no hubiera terminado (el colegio), de repente mi mamá nunca me pudo dar colegio o nunca fui. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué lo usa? Para decirme ignorante, para decirme que no sé hacer otra cosa que no tenga que ver con la televisión. A mí no me va a señalar cualquiera y menos este señor (León), que de moral no tiene nada, que en vez de coleccionar títulos o aplicar lo que estudió, colecciona denuncias. Ser una persona que ha estudiado no te da derecho en ser deshonesto, inmoral, padre irresponsable, un maltratador de mujeres, violador de las leyes y manipulador. Si todo eso significa ser una persona que ha estudiado prefiero seguir siendo la ignorante que tú crees que soy ”, precisó Tarazona en el programa ‘D’ mañana’.

Karla, la pareja de Leonard, Olenka Cuba se refirió a ti con el calificativo de ‘garrapata’. ¿Qué tendrías que decir?

Yo elijo a mis enemigos, así que no hablo de quien no me suma ni quien no existe en mi vida. No respondo a personas que se han visto involucradas en casos policiales ni merecen alguna respuesta mía. Pertenezco a farándula, no a policiales.

¿Qué le dirías a las personas que dicen que solo buscas tener pantalla?

Tengo 20 años trabajando en televisión, así que solo me preocupo por mí y mi familia. A las personas les duele cuando les dices la verdad, sobre todo cuando lo demuestras. Cualquiera puede hablar, pero pocos somos las que demostramos.

¿Te sientes ofendida por el calificativo que mencionó Olenka?

No sé de quién me hablas, no existe en mi vida. Yo sé lo que soy y lo que valgo como mujer.