El último viernes los conductores Karla Tarazona, Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio ‘Metiche´, que conducen el magazine ‘D ´mañana’ por Panamericana Televisión, se despidieron en pantallas y agradecieron al público por la sintonía durante todo el año.

“Se cierra una etapa, en todo este tiempo he aprendido muchísimo y cada una de las personas que pasaron por aquí han aportado en mi vida. En el 2004 empecé en Panamericana Televisión, agradezco que desde el primer instante hayan confiado en mí y estoy segura que nos volveremos a encontrar, ya sea aquí, por allá o en otro lugar”, dijo Adriana Quevedo.

En tanto, Karla Tarazona, añadió: “Este es un año de muchos cambios en la parte personal y sentí que no solo tenía una familia en casa, sino en el canal, que me apoyaron cuando pasaron todos los problemas (de su separación con el ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández). Y estoy muy agradecida con el público por su respaldo diariamente, pero seguiremos juntos aquí o en donde estemos”, señaló la modelo.

Por su parte, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, también se despidió señalando que en el transcurso del 2022 aprendió mucho y ahora respeta a sus compañeras, pues las deja hablar y opinar; y se ha controlado para no exaltarse en pantallas.

Finalmente, se conoció que aunque los conductores se despidieron en pantallas, es muy probable que regresen en el 2023 con algunos cambios en el programa y hasta con un nuevo nombre para el espacio matutino; pues deben reestructurarse al conocerse que Latina relanzará su espacio ‘Arriba mi gente’, y de igual manera lo haría ‘América hoy’.

KARLA CUADRA AL REY DE LOS HUEVOS

Karla Tarazona explicó que ya cumplió los dos años de matrimonio con Rafael Fernández y ya que ya pueden divorciarse de manera oficial; no obstante, explicó que no puede hacerlo porque el ‘Rey de los huevos’ no se ha acercado a pagar su parte.

En D’ Mañana, la conductora detalló que no se puede hacer el trámite, pese a que el domingo 18 se cumplieron los pasos para separarse. “Lamentablemente, hasta el día de hoy, la otra parte no se ha acercado a pagar la otra mitad”, detalló.

“Firmé el papel para que el señor haga el trámite porque como nada nos une, y yo también quiero divorciarme, firmé con gusto, y con la premura necesaria (...) El martes pague mi mitad y tengo el voucher, casi 1400 soles, se supone que es de mutuo acuerdo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

Paolo Guerrero: Foto navideña de Ana Paula Consorte confirmaría embarazo

Lucía de la Cruz ya no quiere chibolos en su vida: “Quiero un hombre madurito que me engría”

John Kelvin va a misa por Navidad y se toma fotos ayudando a niños: “Es una muestra de gratitud”