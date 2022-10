Maribel Rivera, dueña de la anterior casa de Rafael Fernández y Karla Tarazona confesó cómo quedó su vivienda y desmintió la versión del ‘Huevero’ frente a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

“ Yo quiero cumplir con él. En verdad, Rafael, confié en ti” , indicó la señora. De acuerdo con el programa, la garantía no era de 8 mil dólares, sino 6.300. Este monto fue dividido para los daños y cambio a 3.200 dólares.

De igual manera, ella mencionó que ‘el Rey de los Huevos’ debe rectificarse con lo que ha dicho. “Yo tengo una reputación que cuidar y le he dicho así: ‘Rafael, por favor, tú te rectificas inmediatamente. Como habíamos quedado (...) Yo, en ningún momento, he pensado en quedarme con ninguna garantía” , recalcó.

Dueña de la antigua casa de Karla Tarazona y Rafael Fernández

“El buen concepto que tengo de ti, lo sigo teniendo. Por eso, yo estoy segura que tú te vas a comunicar y lo vas a hacer. El 15 ya te estaría pagando (...) Yo tengo fe que él lo va a hacer. Cosa de caballeros es decir: ‘Me equivoqué’”, dijo frente a las cámaras.

Supuestamente, el problema con la garantía se debería a que Tarazona se demoró más de 10 días en salir de la propiedad, pero la dueña negó esta información. “No tiene nada que ver Karla porque Karla pidió autorización para una semana más y se la di” , indicó.

La mujer enseñó las remodelaciones que la expareja realizó en su vivienda. “Estoy en mi derecho que no me gusten los cambios. Es mi casa y aquí estuve con mis hijos. Ya no hay forma de cambiar, ya la cocina no es mi cocina y los baños no son mis baños, pero es lo que me tocó (...) Lo mío es sentimental” , señaló.