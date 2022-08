El fin del matrimonio de Rafael Fernández y Karla Tarazona sigue tejiendo más historias. La noticia ha dejado en shock a más de uno debido a que la pareja defendía su amor a capa y espada, sobre todo de antiguos amores. Se trata de las exparejas del ‘Rey de los Huevos’, Luciana Onetti y Paola Félix, quienes en su momento lo acusaron de mentiroso y hasta de infiel .

Sin embargo, ante estas acusaciones al empresario, la conductora de televisión defendió su amor diciendo que las mujeres estaban despechadas. “Acepto que quieran pelearse porque no me oficializaste, pero meterse con temas privados”, dijo a Trome luego que se difundiera el rumor que Rafael se había hecho la vasectomía.

PAOLA FÉLIX, EX DEL ‘HUEVERO’, LO ACUSÓ DE INFIEL

En setiembre de 2020, Paola Félix, quien mantuvo una relación de 15 años con Rafael Fernández, apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ para acusar al empresario de haber jugado a ‘doble cachete’ con ella cuando ya había iniciado un romance con Karla Tarazona.

“En agosto entré a su Instagram y me di cuenta de que seguía a la señora Tarazona”, le reveló a ‘Peluchín’. Según confesó, la última vez que lo vio fue el 29 de julio de 2020 por su cumpleaños. “ Hemos tenido conversaciones íntimas hasta el 9 de agosto, ya no éramos enamorados, pero eran conversaciones de adultos ”, agregó.

Incluso, la conocida también como ‘Mortificada’ arremetió con Karla Tarazona al decirle que ella quiere asegurarse otra manutención para sus hijos.

“ Creo que me estaba meciendo cuando ya estaba con ella . No estoy segura de las fechas, pero no sé en qué momento comenzó con la señora y la pidió”, afirmó, dejando entrever que el ‘Huevero’ le fue infiel.

LUCIANA ONETTI, OTRA EX, JURA QUE ‘HUEVERO’ ES MENTIROSO

Por otro lado, Luciana Onetti salió al frente para asegurar que Rafael Fernández le miente a Karla Tarazona al prometerle que tendrían una hija cuando es imposible. Pues según recalcó, el ‘Huevero’ se hizo la vasectomía.

“ Es una persona muy mentirosa. Rafael no puede tener hijos . Me parece mal que le ofrezcas tener una hija, si tú sabes que no puedes tener más. Se hizo una vasectomía, se la revirtió, pero no da resultados”, dijo según La Karibeña.