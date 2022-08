¿QUÉ PASÓ? La noticia de la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández dejó helado a medio Perú. Los todavía esposos lanzaron un comunicado en redes sociales donde anunciaban el fin de su matrimonio, además de pedir respeto por este difícil momento y asegurar que no hablarán del tema.

Sin embargo, hace solo una semana la conductora de televisión compartía, a través de su cuenta de Facebook, cómo su esposo compartía con sus hijos, a quienes empezó a inculcarles el amor y la pasión por el ciclismo extremo. “Todo esfuerzo tiene su recompensa. Avanzando y aprendiendo, cada uno tiene su momento, su tiempo, algunos demoran un poco más otros menos, unos más abesados, otros venciendo miedos pero ahí van. Hacer deportes inculca valores como: compromiso, trabajo en equipo, ser perseverante, dedicación y tener actitud. La motivación y pasarla bien, realizando la actividad, serán la base desde la que el peque aprenderá a ser disciplinado. El jefe de equipo @rafaelmfernandezs. El profesor @daniel.moyab”, escribió la también locutora de radio.

Además, la primera semana de agosto también posteó en Facebook cómo iban sus hijos en el avance de este deporte, resaltando que Rafael Fernández siempre estaba pendiente de ellos. “Seguimos dándole duro, claro yo aplaudo no más por que a ese ritmo ya no me da, pero feliz de ver que les encanta lo que hacen gracias @daniel.moyab el profe recontra PRO jajaja y mi esposito @rafaelmfernandezs siempre pendiente y atento sacando lo mejor de todos ”. acotó Karla Tarazona.

Finalmente, a fines de julio, la conductora lanzó el primer post sobre las clases de ciclismo de sus retoños y aseguró que su esposo es un deportista extremo y arriesgado, motivo por el que se casó con ella. “Y así van creciendo, como todos saben mi esposo @rafaelmfernandezs es un deportista y extremo, arriesgado por eso se casó dice”, indicó.

¿SE LE ACABÓ EL AMOR A RAFAEL FERNÁNDEZ?

Aunque Karla Tarazona no desea pronunciarse sobre el difícil momento que atraviesa, trascendió que está triste y que la razón del fin de su matrimonio sería que ‘el amor’ que su esposo sentía por ella se habría desvanecido. También se supo que la conductora del programa ‘D’mañana’ continuaría con sus labores en la radio y televisión, y que ‘seguirá adelante por sus hijos’, como afirmó en la foto que posteó a los poco minutos de anunciar su separación.

