Isabel Acevedo, quien estuvo enfrentada durante años con Karla Tarazona a raíz de su relación con Christian Domínguez, se pronunció sobre el final de la relación de Tarazona y su esposo, el empresario Rafael Fernández, ‘El Rey de los Huevos’.

‘La Chabelita’ fue entrevista en Amor y Fuego, donde le preguntaron por el final de la relación de Karla con el empresario ‘El Rey de los huevos’.

“Me da pena, es una lastima. Imagínate que yo tenga una hija o a mi sobrina le puede pasar. Yo no me burlaría de ese tema, a mí misma me puede pasar. Yo creo que las mujeres debemos apoyarnos entre todas”, manifestó.

Isabel Acevedo sobre el fin de la relación entre Karla y el Rey de los Huevos

Isabel Acevedo afirmó no tener ‘mala onda’ con Karla Tarazona, ni con nadie, además, consideró que la conductora de tv debe enfocarse en sus hijos y demostrar la fortaleza que tiene.

LAS DISCULPAS DE ISABEL ACEVEDO A KARLA TARAZONA

Recordemos que a inicios de año, Isabel Acevedo le pidió disculpas públicas a Karla Tarazona por haberse metido en la relación que ella tenía con Christian Domínguez. “Yo le pido disculpas si en un momento te hice mucho daño, te hice sentir mal”, fueron las palabras de la ‘Chabelita’.

Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández terminaron su relación poco antes de cumplir dos años de matrimonio. El popular ‘Rey de los huevos’ manifestó que esta decisión fue porque ‘se le fue acabando el amor’.

