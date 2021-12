ENFÁTICA. Karla Tarazona se pronunció sobre la denuncia de unas madres de familia de Ventanilla, contra ella y su esposo Rafael Fernández, por entregar donaciones en mal estado. En redes sociales, las acusaciones indicaron que los productos malogrados pertenecían a unos kits nutricionales.

“Los kits nutricionales que contenían chicha morada, unos kekes y mazamorra estaban hongueados, podridos, vencidos, apestaban a malogrado”, detalló una de las mujeres.

Denuncia contra Karla Tarazona y Rafael Fernández. Foto: @Radarperucom

Karla Tarazona niega haber entregado productos malogrados

La conductora de Mujeres al mando rechazó enfáticamente que ella o su pareja, el empresario Rafael Fernández, hayan entregado los kits nutricionales. “Lo que repartimos fueron víveres, canastas con productos. Nos quieren hacer responsables de algo que no hicimos nosotros. Los kits nutricionales son del Gobierno regional, y tenían que haberlo repartido hace una semana”, agregó.

“Lo que dicen las mamás es que les aplazaban la fecha. Ya no es responsabilidad de nosotros. Lo que nosotros prometimos fueron canastas con víveres”, enfatizó.

“Jamás entregaría algo malogrado”

Según detalló Karla Tarazona, cuando llegaron para entregar las canastas les prohibieron realizar las entregas, ya que “tenían un padrón con su gente”. “No voy a dejar que me echen la culpa en algo que no tengo nada que ver”, añadió.

“Yo no repartí nada de canastas, solo las bajé. Rafael y yo les decíamos por qué no la entregan rápido y decían: Hay que respetar el padrón (…) Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones ”, manifestó.