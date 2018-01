Karla Tarazona sobre beso con Zorro Zupe: ¿Eso me descalifica para ser buena madre? [VIDEO] 

"¿Qué es peor, que dos personas solteras se den un piquito chill o ir a la casa de alguien y quitarle el marido?", preguntó Karla Tarazona en una entrevista para Espectáculos. Para la modelo, el beso que se dio con el Zorro Zupe no hace daño a nadie ni es un pecado, como sí lo sería si alguno de los tuviera una relación.

Luego de que las imágenes que muestran el beso que Karla Tarazona le dio al Zorro Zupe se hicieran públicas, la modelo ha salido a dar su versión de los hechos y defenderse de la lluvia de críticas que le han caído.

Karla Tarazona asegura que no tiene nada de malo darse un 'besito chill' con el Zorro Zupe pues, en primer lugar está soltero y en segundo lugar es su amigo, así que no hay malos entendidos entre ellos. Además aseguró que las críticas y molestias se deben a un tema de intolerancia, debido a la orientación sexual del Zorro.

Beso de Karla Tarazona y Zorro Zupe

Además, Karla Tarazona explicó cómo es que se dieron las cosas. El beso fue el resultado de un reto que la modelo y el Zorro Zupe tenían desde que estuvieron animando una fiesta de carnavales. Debido a que la mayoría de asistentes a la fiesta eran jóvenes de veintitantos años, Karla decidió darle un beso al Zorro para que no se quiera pasar de coqueto con los invitados.

"¿Por qué se atacan y se arañan tanto porque le di un beso al Zorro? No entiendo. ¿Cuál es lo malo o el pecado? Por último, él está solo y yo estoy sola. Entonces, ¿qué de malo tiene que dos personas solteras se den un pico?", dijo Karla Tarazona sobre el beso con el Zorro Zupe.

"Que soy un mal ejemplo, que no sé qué. Eso tampoco me sindica como una mala madre, ¿no? Porque por último tampoco fue como que yo agarré mi avión y me fui de juerga. Yo estuve ahí trabajando, al igual que él también fue contratado para ese evento", expresó Karla Tarazona sobre las duras críticas que recibieron ella y el Zorro Zupe.

Karla Tarazona se defiende de beso con Zorro Zupe

