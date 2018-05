Carolina Giraldo Navarro, ​conocida artísticamente como Karol G , es una cantante colombiana que no quiere ser encasillada en el reggaetón. Con cada canción convertida en éxito, ha demostrado que está lista para conquistar al mundo con su versatilidad artística y musical.

Tras el lanzamiento de 'Pineapple', Karol G asume un nuevo reto con el tema 'Mi Cama', su más reciente sencillo que fue lanzado este viernes y con el que se sube sola nuevamente a la cresta de esta ola llamada industria musical.

'Mi cama' es tu nuevo sencillo, la música y el video nos inspira felicidad, fiesta. Cuéntanos un poco más sobre esta nueva canción.



El video lo grabamos en Medellín. Simulamos una fiesta muy tradicional que es el 7 de diciembre, en la que prendemos las velitas y celebramos 'Navidad', por decirlo así. La canción es 100% reggaetón. La letra es super coqueta y trata de cuando terminas una relación y empiezas una nueva, en la que estás contento, enamorado y disfrutas todo. La gente ha escuchado todo de mí, canciones acústicas, canciones de amor, de desamor, canciones para inspirar, con mensajes y ahora van a escuchar una canción para bailar y para pasarla bien.

Karol G Karol G

Luego de publicar 'Tu pum pum', 'Pineapple' y 'Mi cama' ¿Está dentro de tus planes lanzar un nuevo disco pronto?



No estamos pensando sacar un nuevo álbum aún. 'Tu pum pum' fue un regalo para la gente y para mí, sobre todo el trabajar con Shaggy. 'Pineapple' y 'Mi cama' formarán parte de una nueva producción para el próximo año.

En otros últimos meses hemos visto una evolución completa de Karol G, en cuanto a look y propuesta musical. Estás en constante cambio ¿Es lo que quieres transmitir personalmente?



En este momento, personalmente, me siento feliz y tranquila. Siento que estamos haciendo las cosas bien. Esta tranquilidad me da como una naturalidad de salir más como yo soy, con el cabello corto y llevar ese mensaje, 'lo real es lo que funciona y que deberíamos mostrar todos'.

Hace poco vimos un video en el que responderías a las críticas a tu peso, pero no eres la única que recibe ofensas de este tipo. ¿Qué mensaje le darías a las personas que también se sienten atacadas por comentarios negativos relacionados a la apariencia física?



Cuando vi esos comentarios, decidí responder no por demostrarle a la gente que me importara si no porque pensé que había personas que podían estar pasando por lo mismo que uno, que tratan de destruirlas con un mensaje. Lo que puedo decir es que nadie sabe lo de nadie. Razones para subir o bajar de peso hay muchas, hay salud de por medio. Hay personas que les gusta verse mas gruesitas y otras que son muy flacas. En lo personal, fui muy flaca, pero ahora me gusta como estoy, siento tengo una figura latina. Cuando la gente empezó a verme ese cambio en el cuerpo las críticas no se hicieron esperar. Cada quien les gusta como se ve y uno tiene que sentirse cómodo como está.

Karol G Karol G

Karol, ya has experimentado cantar en distintos géneros musicales ¿Hay alguno que te falte explorar y con el que pronto vas a sorprender a tus seguidores?



Me encantaría hacer una canción que sea completamente pop, me refiero al pop de hace 20 años, que son casi baladas pop, no tengo una canción 100% así y me encantaría hacerla. Me encantaría también tener algo como entre merengue y salsa. Vamos a navegar por todos los géneros que podamos para conquistar distintos públicos.

De esta forma no buscas que te 'encasillen' solo en lo urbano ¿Quieres demostrar que tu talento puede lucirse en distintos géneros?



Exactamente. Me gusta más que me digan que Karol G es una artista latina a que digan que es una cantante de reggaetón. He hecho de todo. En mi álbum pasado, hay una canción de reggae, de guitarra , de electrónica. Yo creo que más que ser una cantante de reggaetón soy una artista urbana. A mí las fusiones me encantan, a darle de todo un poco.

Podemos decir que ahora la música urbana también está liderada por mujeres, pero ¿fue difícil recorrer este camino y conseguir este éxito?



La música urbana estaba muy liderada por hombres, hablaba de sexo de drogas, de calle, de fiesta. La evolución de la música urbana nos abrió mucho más la puerta para nosotras y nos dio la oportunidad de cantar otro tipo de cosas y que la gente lo disfrutara igual. Al inicio fue difícil, pero la puerta ya se abrió. Tenemos que ir con la cabeza en alto a demostrar todo lo que este tiempo queríamos demostrar y por lo que trabajamos.

Karol G Karol G

"Muchos artistas están apostando por realizar colaboraciones con artistas consagrados. ¿Consideras que este es el secreto para catapultar la carrera de una artista y conseguir así la fama internacional?"

Eso es tener la maquinaria y la empresa de dos artistas empujando la misma canción, eso siempre va a sumar demasiado. Yo decidí este primer semestre demostrar a mpi misma que, así como lo logré con 'A Ella', con 'Pineapple' podía podía lograr un éxito grandísimo. Ahora con 'Mi cama' también pienso salir sola.

No significa que hacer canciones con otras artistas te den el éxito. Si un artista grande canta con un artista que no da la talla, no va a funcionar. Los artistas grandes fueron la plataforma para mostrar lo que veníamos haciendo. No fue que ellos nos hicieron exitosas ni que nos explotaron las carreras, siento que veníamos haciendo un trabajo por mostrar pero no teníamos los medios, ellos nos dieron la oportunidad. A la gente también les encanta los dúos.

Festival Heat Perú: El talento y sabor latinoamericano se reunió en Lima (Percy Vargas) Festival Heat Perú: El talento y sabor latinoamericano se reunió en Lima (Percy Vargas)

Finalmente, Karol, el público de Perú respondió de manera positiva en tus presentaciones. ¿Qué recuerdos de tus shows en nuestro país y cuales son tus expectativas ante una próxima visita?



Cante dos veces en Perú y fue muy emocionante, el público de Perú cogió mi música. Hombres y mujeres la disfrutaron y la pasaron bien con nosotros. En este momento estamos haciendo la transición de cantar en discotecas grandes a teatros. Queremos terminar este año dando este paso grande en los países que ya visitamos. Venimos con banda en vivo y multiplicamos el cuerpo de baile. La gente verá un show más elaborado.