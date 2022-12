¿LA MINIMIZA? Un medio mexicano afirmó que Michelle Soifer busca destronar a Karol G; no obstante, la colombiana afirmó que no ha escuchado a una cantante peruana que suene en el ambiente musical.

“Hasta ahora no he escuchado una artista peruana que suene. Te voy a estar checando”, dijo la cantante colombiana, según El Heraldo de México.

Desde este 2022, Michelle Soifer viene impulsando su carrera musical y dejó de lado los realitys de competencia. Además, fue una de las cantantes teloneros de Greeicy y Mike Bahía.

¿Karol G rechazó colaborar con Michelle Soifer?

En febrero de este año, Michelle Soifer reveló que intentó colaborar con Karol G; sin embargo, la ‘Bichota’ declinó de la oferta.

La negativa no desalentó a la peruana, ya que indicó que es una de sus metas’. “Como me dijo Karol G en algún momento... ‘Michi... digo Michelle, yo conozco a artistas de Colombia, México, España, Argentina, pero no conozco a ningún artista urbano de Perú’. Entonces, tengo que hacer bulla para que grabe conmigo”, precisó.

