La cantante Karol G, conocida popularmente como ‘La bichota’, sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego que en su storie de Instagram compartiera una fotografía donde se luce, aparentemente, con un hombre.

En la instantánea, la intérprete de “Mami” y “Tusa” aparece recostada sobre un sofá y su rostro reposa sobre el hombro de quien parece ser un hombre, al que solo se le ve una parte de la gorra que lleva puesta.

Algo que llamó la atención es el mensaje que escribió la cantante colombiana sobre la fotografía, que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. “Carolina es feliz”, escribió junto a un emoticon de corazón.

¿El misterioso hombre es el cantante Feid?

Cómo era de esperarse, los internautas no dudaron en asegurar que el hombre detrás de la foto sería el reguetonero Feid, mejor conocido en la escena artística como Ferxxo, ya que desde hace varias semanas han surgido rumores que indican que ambos están saliendo. No obstante, hasta el momento ninguno de los artistas no ha confirmado ni negado los rumores.

¿Cómo nacieron los rumores de un romance entre ambos?

A finales del año pasado, Karol G y Feid estrenaron en conjunto “Friki”. Tras ello, se empezó a especular que ambos se habrían enamorado durante la grabación de la canción.

No obstante, las especulaciones tomaron fuerza después de que llamaran la atención en Twitter con unas singulares publicaciones. Ella, escribió: “Qué lejos estamos para estas ganas que te tengo, bebé”. Y minutos después, Feid sorprendió al publicar el siguiente texto: “Las ganas que te tengo”.

Luego, los rumores se intensificaron cuando en una de sus presentaciones del ‘Bichota Tour’, Karol G invitó a Feid como telonero y en medio del show comenzaran a bailar juntos ante todo el público.

