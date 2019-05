Kate Candela se confiesa: "A mí me conquistan con un chocolate ‘Princesa’ y listo" | ENTREVISTA

POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA



No es una madre, pero es mamacita. Sus canciones no te hacen dormir, te despiertan el romanticismo. Su voz no arrulla, te pone activo. Kate Candela es una voz que te abraza ni bien subes a una combi o taxi. Es la salsera que entró a quitar la dictadura musical impuesta por Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. Ella es fuego en letra e imagen, también una historia de lucha por alcanzar sus sueños y convertirse en el orgullo de su viejita.

¿Qué le vas a regalar a tu mamita?

Como siempre, le daré su propinón.



¿Por qué?

Para que escoja lo que desee.



¿Fue tu apoyo en tu carrera?

Al principio no lo aceptaba.



¿Y cómo escapabas?

Mi abuelita me daba para mis pasajes.

¿La canción que le dedicarías?

La que me pide: ‘Por siempre tú’ de Cristina Aguilera.



Cuando dices que no te respaldaba en tus inicios, es porque visitan calles peligrosas.

Te cuento una que viví en ‘Los Barracones’.



Adelante.

Nos contrataron para que despidamos a un muerto.



¿Y?

Entramos y abrieron el cajón, lo vimos al tipo y allí empezó la rumba.



¿Lloraban desconsoladamente?

Y mientras soltaron sus lágrimas, sacaban a bailar.



¡Increíble!

Y después dispararon al aire en señal de despedida.



Lo bueno es que tienes barrio.

Soy de San Miguel, de la avenida La Paz.



Esa es zona inquieta.

Ahora me he mudado sola a la cuadra 26. Tengo de vecinos al ‘Castillo’ y el ‘Infiernillo’. Encima, de allí salen los hinchas de Alianza y de la ‘U’.



¿Te movilizas en auto o taxi?

Yo tomo micro hasta el mercado de Magdalena y pago 50 céntimos. Cuando voy a ‘Tottus’, subo en mototaxi, que cobra 2 soles.



¿Te produces para hacer las compras?

Me hago mi moñito, uso zapatillas, muy sencilla, trato de estar arregladita.

¿Vivir sola es un calvario?

Fue un aprendizaje. No sabía cocinar, pero mirando YouTube y llamando a mi abuela, ya sé preparar tallarines rojos, seco de pollo, pollo a la cerveza y mi fuerte es la crema de la papa a la huancaína.



¿Contratas a alguien para la limpieza?

Mi mamá quería ayudarme, pero le dije que no, quiero crecer y madurar.



¿Cómo evitar a un fan que pide selfie y se manda a abrazarte?

Pongo una mano cubriendo mi cola y otra levantada por si desea rodearme con sus brazos.



¿Te ha tocado algún atrevido?

Sí y con una sonrisa lo he parado: así nomás.



¿Te han faltado el respeto?

Me han jalado el cabello y clavado las uñas en el antebrazo. Otra vez me metieron la mano saliendo de un concierto con ‘Son Tentación’ y los músicos lo pusieron en su sitio.

¿Acoso?

Uno que me escribía, mandaba flores, dijo que era ciego, después se apareció, me jaloneó y lo puse en su lugar.



Por eso exigen seguridad.

Pero muchos creen que es por creernos divas.



¿Nunca se te dio por estudiar?

Para tranquilizar a mi mamá, seguí la carrera de Negocios Internacionales.



¿Acabaste?

Faltando un ciclo, no aguanté. No era lo mío.



¿Y el dinero invertido?

No me dolió tanto porque ya me pagaba mi universidad con lo que cobraba por cantar.



Llegar a ganar, para una artista, debe demorar bastante.

Claro, debes hacerte conocida. Por eso me presentaba gratis en muchos lugares.



¿Dónde?

Kermeses, colegios y hasta una misa, pese a que no soy católica. Tengo formación de Testigo de Jehová.



¿Y aún recuerdas tus primeros ingresos?

Iba con mi pista a polladas.



¿Ya no te presentas en los escenarios sin previo adelanto?

A mis amigos, a los que siempre creyeron en mí, nunca les pido algo. No sería justo.



¿Una costumbre?

Cuando tomo taxi, le pido que pase por el Callao y veo a la gente tomando en sus puertas y escuchando una salsa. Cuando suena la mía, me emociono y me dan ganas de decirle al chofer que soy yo.



Cuéntale a la gente cuántas visitas tienen tus videos.

‘Tu falta de querer’, que es el último que grabamos, ya tiene 10 millones.



Un empresario te va a ofrecer lo que quieras para que le entregues tu corazón.

A mí no me conquistan con carro o plata, eso sería comprarme.



¿Entonces?

Que lleguen con un chocolate ‘Princesa’ y listo.



¿Un buen trago?

Detesto el cigarrillo y no necesito licor para mantenerme activa y alegre.



Una última anécdota.

Cerca de mi casa están construyendo un edificio. Siempre tomo el micro justo allí, pero hace unos días me reconocieron los albañiles y ahora los tengo que saludar.



Bajamos en la ‘Alameda’ del Rímac, saludó a los que se acercaron, fue coherente con lo que declaró, porque regaló una sonrisa a quienes solicitaron una foto. En silencio, pero en voz alta cuando canta, la chica se va ganando un lugar en el corazón del pueblo.



La artista que hoy se luce en ‘El artista del año’ y supo impregnar su sabor en los temas: ‘Herida’, ‘Déjala’, ‘Entre la espada y la pared’, hace gala de su sencillez. Luchadora, actúa como esa frase de la empresaria estadounidense Mary Kay Ash: “Todo logro, grande o pequeño, comienza en tu mente”.

NO JUEGUES CON CANDELA