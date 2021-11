La cantante Kate Candela hace realidad su sueño al presentar un show navideño donde cantará, con orquesta en vivo, fusión de jazz y música chill out. Además dijo que nunca pensó que lo suyo sería la salsa.

“Todos me conocen cantando salsa y créeme que me siento muy contenta de tener la oportunidad de poder hacer este tipo de música porque antes de hacer salsa este género era también lo mío. Entonces, me llena y me emociona además por la temática porque la Navidad es mágica”, dijo Kate, quien se presentará este 8 de diciembre con la orquesta ‘Pisco Chills’ en el Open Plaza.

Estás saliendo de tu zona de confort...

En realidad cuando yo empecé a cantar no imaginé que iba a ser salsera, en el camino las cosas se fueron dando porque este género es el que me permite bailar, cantar, disfrutar, hacer que el público baile, pero antes de eso yo era baladista, me gustaba hacer mis baladas. Escuchaba a artistas como Whitney Houston, Alicia Keys, Christina Aguilera y ahora que he vuelto a cantar estos temas, le estoy dando con todo. Estoy súper contenta.

Hace poco lanzaste un tema ...

Sí, gracias a Dios ya está sonando en las radios, se llama ‘Elegiste engañarme’ es mi segundo tema inédito, estoy contenta de poder seguir avanzando. La pandemia no nos ha parado, hemos tratado de proyectarnos bastante para que no haya un espacio vacío en la carrera. El público no me ha olvidado, yo llego a un escenario ahora y la gente canta los temas que he venido haciendo durante toda la pandemia sin haber tenido contacto directo con el público, eso me emociona bastante.

MIRA TAMBIÉN : Kate Candela en paz con Daniela Darcourt

Es una canción de despecho...

Es para todos los infieles, nadie se salva ja, ja, ja.

Kate Candela y la orquesta 'Pisco Chill' presentan show navideño el 8 de diciembre en el Open Plaza

Cuéntame del concierto que presentarás con la orquesta ‘Pisco Chills’

Llegamos con una propuesta navideña para compartirlo con la familia. Me acompañan el destacado pianista Rafael La Rosa y el compositor y promotor Fernando Chang. Vamos a hacer un show netamente navideño, con una puesta en escena de magia porque esa es la Navidad, tenemos bailarines, más de 14 músicos en escena. Ya hemos tenido nuestros ensayos y en el camino nos vamos conociendo.

¿Hay buena química?

Sí, me emociona ser parte de este lindo proyecto. Yo quería hacer algo precisamente por Navidad, se me presentó esto y yo encantada de trabajar con Fernando y Rafael.