La salsera Kate Candela afirma que se encuentra solterita desde hace unos meses y que no busca un príncipe azul. Afirma que muchos la enamoran, pero no les hace caso, pues a ella le gusta tomar la iniciativa, pues ‘donde pone el ojo, pone la bala’. Señala que no le interesa el físico en una pareja y que le gusta compartir los gastos en una salida. Ya lleva tres años como solista y no se arrepiente, pues ha crecido personal y profesionalmente.

Hace tres años te lanzaste como solista, ¿cómo ha sido todo este tiempo, pues te tocó vivir la pandemia?

Empecé antes de la pandemia y desde el inicio me fue superbién, y me siento bendecida porque no he tenido malos resultados, el público me ha apoyado mucho. Desde el inicio lo tomé con responsabilidad y cada día estoy creciendo.

Aunque eres una salsera, has recorrido por muchos otros géneros…

Sí, he cantado muchos géneros musicales pues trabajé en orquestas y hay que cantar de todo, así que soy una cantante muy versátil. Me gusta mucho la música disco, el pop y las baladas.

¿Cómo ves el actual momento de la salsa peruana?

Siento que está en crecimiento, no solo porque han surgido muchos nuevos artistas y otros nos vamos consolidando. Ahora acabamos de ver que el productor Sergio George también va a empezar a trabajar con otros artistas y eso refleja que estamos en un buen momento, en el camino correcto.

Aunque algunos señalan que aún no tenemos una ‘salsa peruana’, que no tenemos una identidad ¿qué opinas?

No siento que haya algo tan marcado para decir ‘esta salsa es del Perú’, pero estamos trabajando en un sonido propio, nos vamos consolidando como industria. Nosotros seguimos grabando y creciendo. Es cierto que hemos tenido mucha influencia de Puerto Rico y Cuba, pero el género se ha hecho fuerte.

¿Te gustan las canciones de amor o desamor?

Siempre he dicho que tengo un gusto por las canciones de desamor, siento que el desamor está a la orden del día. Si bien hay historias de amor muy bonitas, hay historias de desamor que uno ni se imagina... pues siempre hay una canción que está contando tu historia.

¿Eres una mujer que sueña con el Príncipe azul?

No necesariamente estoy esperando un príncipe azul en mi vida, creo que las personas que nos acompañan y decidimos que sean nuestra pareja hay que conocerlas poco a poco.

No crees en los flechazos a primera vista…

No es que conozca a cualquiera por la calle, me enamora y listo. Me gusta tomarme mi tiempo, no me apresuro, trato de ser bastante cautelosa, soy una mujer que trabaja todo el tiempo para mí y las personas que yo amo, e integrar a alguien a mi vida no es una cuestión tan fácil.

Entonces, no hay opción con los galanes que debes tener en redes sociales…

Ja, ja, ja, hay muchos. Todos siempre tenemos a alguien esperando por nosotros, yo me encuentro soltera hace siete meses y me he enfocado bastante en mi trabajo.

Entonces, has decidido estar solterita un tiempo…

No pienso en una pareja, pero no sé si llegará un hombre a deslumbrar mi vista, mi forma de pensar, alguien que me saque de cuadro, no le cierro las puertas del corazón pero tampoco están tan abiertas. Tomo las cosas con paciencia, no estoy desesperada por tener a alguien a mi lado.

¿Qué cualidades admiras en una pareja?

Prefiero no decirlo, pues quizá alguien lo haría simplemente para llamar la atención y luego, de pronto, las cosas cambian… pero en términos generales me gustan las personas que vayan conmigo en el ámbito laboral, buscando cumplir metas, no soy conformista; pero sí soy muy familiar, esos aspectos son básicos.

¿El físico importa?

Lo que puede ser guapo para mí, no lo puede ser para otros. Eso es muy relativo, pero no me hago tanto problemas con eso, la carita y el cuerpo no es lo más importante. No tengo un prototipo de que tenga barba, mida un metro ochenta y musculoso…

¿Eres de tomar la iniciativa?

En mi caso, yo soy de tomar la iniciativa, como dicen ‘donde pongo el ojo, pongo la bala’, ja, ja, ja. Así que las personas que me pretenden casi siempre están perdiendo su tiempo.

Eres una mujer empoderada…

Siempre me ha gustado tomar las decisiones porque las mujeres podemos lucir atractivas para muchos hombres pero no todos cumplen las expectativas que nosotros tenemos. Para mí es importante elegir en ese sentido y que él se sienta atraído por mí.

Entonces, no aceptas un amigo con derechos...

No, hasta ahora no he tenido uno. No sé si me llegará a pasar, quizás en algún lo podría experimentar. A veces, la vida es tan corta que uno no sabe qué puede pasar.

