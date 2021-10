La exuberante y simpática Kate Candela ha demostrado tener un gran talento para el canto. Y ahora está más que feliz por volver a reencontrarse con su público en un concierto que cumple con todos los protocolos de seguridad. En medio de sus ensayos, se dio un tiempo para responder nuestro cuestionario.

Kate, ¿qué significa tu familia para ti?

Ellos son los que me inspiran y por quienes me esfuerzo cada día.

¿Qué enseñanza te está dejando esta pandemia?

Me ha permitido ver la vida de otra manera y siento que ahora disfruto más lo que hago, valoro más a las personas que tengo a mi lado y aprovecho mejor mi tiempo.

¿Cuál ha sido el consejo que marcó tu vida?

Que aprenda a escuchar, entender y respetar.

¿A quién admiras?

A mi madre y a la India (cantante).

Las cualidades que resaltan los demás de ti son…

Tenacidad, respeto y lealtad.

¿Eres una mujer muy competitiva?

Sí, no le tengo miedo a casi nada, me gusta retarme a mí misma y no veo imposibles.

El chico que te guste debe...

Tener los mismos valores que yo y muchas ganas de salir adelante.

La canción que te levanta el ánimo...

Ahora es ‘Maluca pirada’ (Alexandre Pires), me cambia el ánimo automáticamente.

Si no fueras artista, ¿qué hubieras estudiado?

¡Uy! Muchas cosas (risas). Quería ser abogada o estudiar Hotelería y Turismo o Traducción. Me quedé en dos idiomas nomás, ja, ja, ja.

¿Cuál es la red social que más usas ahora?

Instagram, me resulta más sencilla y hay más interacción.

¿Retocas un poco tus fotos o las prefieres al natural?

Siempre necesitan un retoquito, un poquito de luz, brillo o matiz.

¿Cuál es el emoji o el hashtag que más usas?

La carita riéndose y #LlegóKate.

¿Alguna vez has bloqueado a alguien en WhatsApp?

Por supuesto, a las personas que no conozco y me escribían demasiado.

¿Cuánto duró tu llamada más larga?

Casi dos horas.

¿Qué sientes al reencontrarte con tu público en vivo?

Demasiada felicidad y satisfacción, el escenario es mi lugar favorito. Por eso, hoy sábado 30 de octubre estaré en ‘Te Pone Fest’, que será en el local Arena 1 (Costa Verde-San Miguel) junto a grandes artistas como Ráfaga y Lucía de la Cruz.

¿Cuál es el mensaje que le dejarías a las mujeres?

Nosotras valemos mucho y eso debemos tenerlo bien claro. Seamos libres y respetémonos.

