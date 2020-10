Kate Candela reveló que Daniela Darcourt ‘no la pasa’ y que incluso sabía que la intérprete de ‘Señor Mentira’ no quería cruzarse con ella en los conciertos que antes realizaban.

En declaraciones a ‘Modo espectáculos’, Kate Candela destapó esta enemistad con Daniela Darcourt, sin embargo, precisó que no quería dar mas detalles sobre el asunto.

“Me preguntaron si sabia que ella no quería cruzarse conmigo en los show. Es verdad, sí, lo sé. Pero yo no comento sobre esto. En realidad, ella siente que yo necesito de esto y la verdad es que no lo necesito. Por mí no hay ninguna molestia", precisó.

Si bien es cierto, de conocimiento Daniela Darcourt mantenía una ‘disputa pública’ con Yahaira Plasencia por lo que una enemistad con Kate Candela si que causa sorpresa entre los seguidores de la salsera.

Kate Candela arremete contra Daniela Darcourt - TROME (Video: Latina)