La cantante Kate Candela negó que haya realizado un ‘privadito’, tras las imágenes que publicó el portal ‘Instarándula’, donde se le ve cantando en una casa con invitados.

“Me sorprendieron las fotos porque se ha dado a entender como si hubiera estado trabajando y durante todo este tiempo no he trabajado, jamás he hecho ‘privaditos’. Las imágenes son de una reunión familiar”, precisó.

De otro lado, dijo que está enfocada en la conducción de su programa digital ‘Impulsando al emprendedor’, que se transmite por YouTube.

“La noticia (de la segunda cuarentena) nos cayó mal a todos, pero seguiré buscando la manera de seguir vigente ante mi público. Por ahora, me dedicaré a la conducción. Solo nos toca resistir”, expresó.

TAMBIÉN PUEDES VER

Kate Candela olvidó letra de su canción

TROME - KATE CANDELA OLVIDÓ LA LETRA DE SU CANCIÓN