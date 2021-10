La bendita salsa, que es inmortal, tiene consagrados que le dieron pelea a la pandemia. No bajaron los brazos, la tuvieron complicada, pero siguen de pie. Kate Candela, nacida de las entrañas de ‘Son Tentación’ y ahora solista importante del país, no solo sigue creciendo, también apostó por el amor, resistió y volvió con todo. Dio conciertos virtuales, lloró extrañando el calor de la gente, pero esas lágrimas ya son del pasado y hoy, sobre una tarima y frente al ‘monstruo’ de mil cabezas, volvió a ser feliz.

Kate, ¿Qué tienen los bailarines qué conquistan a nuestras mujeres?

Te puedo decir que estoy con una persona excelente, ser humano hermoso. El mejor bailarín, coreógrafo y director artístico que tiene el país.

¿Hay alguna justificación para tener un amor prohibido?

Es como ve la vida cada persona. No juzgo a nadie. Cada quién con su rollo y forma de vivir.

Un hombre que se mete en una relación, ¿es mala persona?

Ninguno persona destruye un hogar. Tanto hombre y mujer sabe lo que es malo y lo que debe hacer.

¿Cómo sobreviviste a la Pandemia?

Grabando saludos, realizando shows virtuales.

¿Se siente distinto?

La primera vez que hice uno, acabé y me puse a llorar. Extrañaba demasiado escuchar y sentir el calor de la gente.

¿Pensaste dedicarte a otra cosa?

Ni la pandemia me hizo pensar en dedicarme a otra cosa.

¿Aparecieron los ‘trafas’?

Hubo personas que me fallaron y lo tomo como un aprendizaje.

¿Quién es una verdadera amiga?

Es la persona que no necesita hablar contigo las 24 horas, ni todos los días. Es quien te dice las cosas tal cual son.

Volvamos al amor, ¿Qué es ser pareja?

Cuando la lealtad y la sinceridad es de ambas partes.

¿Qué es lo más bonito?

Puedo caminar y vivir tranquila.

¿En qué te cambio?

Siento que me ha hecho ser más paciente y comunicativa.

¿Cómo eres en tu rol de pareja?

Siento que me gusta ser más amiga que estar en una posición estricta de enamorada. Así se va fortaleciendo más la relación y amistad que hay entre ambos.

Es una de las salseras más reconocidas del país

¿Cómo saber si un chico que se presenta como amigo, en realidad busca amor?

El amigo es incondicional, sin miradas que den a entender otra cosa.

¿Define a un machista?

Es el que no te permite crecer, es egoísta y solo ve lo que a él le parece que está bien y no le importa tu opinión.

¿Hay mujeres machistas?

Hay que reconocer que años de años nos educaron subrayando la mujer para la casa y el hombre para la calle.

¿Un error que nunca deben cometer contigo?

Detesto que me hagan sentir que hay algo que no puedo hacer.

En el confinamiento, ¿mejoraste en la cocina?

Aprendí a cocinar y siento que me salen bien los platos y hasta mi hermano, que es chef, aprobó mi sazón.

¿Por qué te quieren los ‘achorados’?

Porque saben que tengo un barrio adentro.

¿Los ‘cuadras’ a los faltosos que se creen ‘galanes’?

Antes si, ahora estoy más relajada. Ya no me molesta, ni me afecta.

¿El mejor consejo qué te han dado en tu carrera?

Los artistas de talla internacional con los que he podido conversar, siempre me han subrayado la importancia de tener humildad y dar respeto.

¿Tres principios básicos para el trabajo?

Respeto, la responsabilidad y el compromiso. No podría trabajar con una persona que no los tenga.

¿Y dónde estarás este fin de semana?

Este sábado 30 de octubre estaré con mi orquesta en el ‘Te pone fest’ en la Arena 1 de San Miguel, en la ‘Costa verde’.

Entonces solo decirte que disfrutes del público, que ahora es todo tuyo.

Hemos regresado y estamos felices porque la gente sigue dándonos su respaldo.

