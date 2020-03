’Su voz desgarra, estremece, estruja el corazón. Ha tomado por ‘asalto’ las combis, micros y mototaxis. La dueña de esa energía es una muchacha que sonríe siempre, llena de pudores y con una moral que parece de otros tiempos. Kate Candela ha reactualizado el famoso tema ‘Señora’ y lo canta con un sentimiento distinto, bailable y que a la vez te toca el alma...

Famosa frase para disculparse: ‘Él me dijo que era libre...’

Hay que verificar siempre la situación para que no haya dudas.

Algunos dicen: ‘Vivo en la casa para no alejarme de mis hijos...’

En estos tiempos, eso ya no es necesario.

Si te enamoras puedes hacerte de la ‘vista gorda’...

La dignidad siempre debe estar por encima del amor.

Pensé que sentías cada línea de tus canciones...

Tengo algo de actriz.

¿Cómo es eso?

Creo historias en mi cabeza.

¿En serio?

Me meto en el papel y me duele.

Cuando estás con problemas amorosos, ¿le pones más sentimiento?

Canto mejor.

Kate Candela se confesó con Trome en entrevista antes de la cuarentena

Es toda una técnica...

Hay momentos en que detengo la grabación, armo historias en mi cerebro y busco la interpretación ideal.

¿Así eres con la pareja?

Ja, ja, ja.

Si tu chico saluda con un gran abrazo a su amiga, ¿te molestas?

A él no le gustaría que haga lo mismo con un amigo mío.

Van a una fiesta y lo ves bailando con otra...

No tendría por qué irse a otro lado.

Pudo encontrar a una amiga.

Que la traiga a nuestro grupo.

¿Así de exigente contigo misma?

Si voy a una reunión no bailo con otra persona.

Explícame...

En discotecas me muevo sola y sin hombres.

Se te nota muy respetuosa.

En la vida hay que serlo.

¿Y si ves bailando al novio de tu amiga con otra?

Se lo cuento. Está en medio una persona que quiero mucho.

Hoy que la fama toca a tu puerta, ¿en qué has cambiado?

Solo en el escenario.

¿En el día a día?

Vivo a diez cuadras de la casa de mi mamá y voy en mototaxi.

¿Qué más?

Voy a hacer mercadito en la cuadra 26 de la avenida La Paz.

Pensé que eras full supermercado.

Allí no venden 50 céntimos de culantro.

¿Chequeas tus videos?

No me gusta verme.

¿Tímida?

Así es.

Kate Candela se confesó con Trome en entrevista antes de la cuarentena

¿Te costó hacer esta producción en bikini?

Fui criada de una manera que no era para ser artista.

¿Saldrías en ‘Las Malcriadas’?

Te aseguro que no.

¿Has subido al escenario con ropa pequeñita?

En una oportunidad estando en ‘Son Tentación’ fuimos a Argentina y nos dieron un vestuario que la parte de abajo era un hilo dental.

¿Y eso?

Pregunté: ¿Qué tiene que ver la salsa con esta ropa?

¿Te rebelaste?

Lo pensé y grité: ‘A la m..., salgamos de una vez a cantar’. La gente no tenía por qué perjudicarse.

¿Tu formación te ha marcado?

Cuando recién empecé en la música usé un short a ras de la nalga. ¿Sabes qué comentó mi mamá?

Dime...

‘¡Para eso quieres trabajar, para llevar esa vida!’.

¿En la calle los piropos son muy atrevidos?

Volteo a ver quién lo hace, lo miro a la cara y lo grabo con mi teléfono.

¿Un defecto?

El desorden.

¿Tiendes la cama?

Casi nunca.

¿Otro más?

Como y los platos los dejo en la mesa.

Un ritmo de vida muy agitada...

Cuando llego a casa de una presentación, cruzo la puerta y parezco striptisera.

¿Por qué?

En la sala me quito la blusa y la dejo allí, por el comedor me saco los zapatos y se quedan allí, entro al cuarto, boto el pantalón y me tiró a la cama.

¿Ya compraste auto?

Primero es el departamento.

¿Boquita de caramelo?

Bien respondona.

¿Cuántos vestidos tienes?

Tener casi medio millón de seguidores te da ciertos beneficios.

¿Ejemplo?

Hace poco llené diez bolsas negras de ropa sucia y eso era solo la cuarta parte de mis prendas.

¿Zapatos?

Lleno todo un cuarto.

Si promocionas un vestido, ¿cuántas veces debes lanzar un video en las redes?

Una sola vez.

¿Cómo te cuidas del coronavirus?

No salgo a la calle. He hecho un concierto desde mi Instagram y pido que nos cuidemos y a la vez a los demás. Aunque tengo una pena...

¿Cuál?

Mi papá es policía y está arriesgando su vida por todos los peruanos.

Entonces a ponerle fe...

Esta cuarentena también ha servido para hacer un alto en las presentaciones y la recibo como unas vacaciones.

Un gran abrazo...

Besos a la distancia a todos los lectores del diario ‘Trome’.

Hay que saborear el éxito, convivir con la popularidad para saber si eres sencillo o no. Y Kate Candela se ajusta a lo que dijo una vez el actor, dramaturgo, escritor y director cinematográfico inglés George Arliss: ‘La humildad es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles cambios de la vida’.