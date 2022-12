La salsera Kate Candela comentó que en el 2023 estará enfocada en su trabajo, pero tampoco le cierra las puertas al amor. Además, señala que a diferencia de Yahaira Plasencia apostaría por compartir su tiempo entre la música y una relación amorosa.

“Este año lo estoy cerrando bien, pero el próximo tiene que ser mejor pues tengo muchos proyectos para desarrollar aquí y en el extranjero. Pero tampoco le voy a cerrar las puertas al amor, pero no es una prioridad”, dijo Kate Candela.

¿O seguirás los pasos de Yahaira que le dijo adiós a Jair Mendoza para dedicarle tiempo a la música?

Cada persona puede llevar su carrera como le parece, creo que todo en la vida necesita tiempo y depende de nosotros a qué o quién le dedicamos ese tiempo. Nunca sabemos cuándo nos podemos enamorar y en mi caso, buscaría el tiempo para compartirlo con la persona que quiero.

Entonces, las puertas de tu corazón siempre están abiertas...

Nunca le he cerrado las puertas al amor, pero debo ser sincera que ahora tengo los tiempos justos, no ha llegado nadie a deslumbrarme. Si yo decidiera enamorarme mañana me enamoraría, no me rijo en el hecho de que si enamoro dejaría mi carrera.

LE GUSTA TOMAR LA INICIATIVA

Hace unos días la salsera Kate Candela afirma que se encuentra solterita desde hace unos meses y que no busca un príncipe azul. Afirma que muchos la enamoran, pero no les hace caso, pues a ella le gusta tomar la iniciativa, pues ‘donde pone el ojo, pone la bala’.

Señala que no le interesa el físico en una pareja y que le gusta compartir los gastos en una salida. Ya lleva tres años como solista y no se arrepiente, pues ha crecido personal y profesionalmente.

¿Cómo ves el actual momento de la salsa peruana?

Siento que está en crecimiento, no solo porque han surgido muchos nuevos artistas y otros nos vamos consolidando. Ahora acabamos de ver que el productor Sergio George también va a empezar a trabajar con otros artistas y eso refleja que estamos en un buen momento, en el camino correcto.

¿Qué cualidades admiras en una pareja?

Prefiero no decirlo, pues quizá alguien lo haría simplemente para llamar la atención y luego, de pronto, las cosas cambian… pero en términos generales me gustan las personas que vayan conmigo en el ámbito laboral, buscando cumplir metas, no soy conformista; pero sí soy muy familiar, esos aspectos son básicos.

¿Eres de tomar la iniciativa?

En mi caso, yo soy de tomar la iniciativa, como dicen ‘donde pongo el ojo, pongo la bala’, ja, ja, ja. Así que las personas que me pretenden casi siempre están perdiendo su tiempo.

