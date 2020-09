Kate Candela aseguró que siente ‘cariño, respeto y admiración’ por Yahaira Plasencia y le sorprende que Daniela Darcourt no suelte a la salsera con sus comentarios ‘en son de broma’.

“No tengo amistad con Yahaira, pero la respeto y a todas las ‘Son Tentación’ con las que trabajé”, dijo la salsera, agregando que participará en el concierto virtual de la ‘Reina del Totó’ que se realizará el 7 de noviembre.

¿Tendrías problemas si Daniela Darcourt también participa en ese show?

No, pese a todo, en mi corazón nunca habrá rencor, envidia ni nada de eso.

¿Qué opinas de los comentarios sarcásticos de Daniela hacia Yahaira?

Me siguen sorprendiendo. Recuerdo que cuando Daniela estaba en ‘Son Tentación’ decía que no la conocía y desde que está como solista no la ha soltado ni un segundo. Pero lo más probable es que diga que es broma. Al parecer, hablar de otros ‘en son de broma’ es su estilo. (D. Bautista)