La actriz Kate del Castillo, antes de partir del Perú, contó a Trome que estuvo encantada de grabar en nuestro país, que visitó por primera vez, la tercera temporada de ‘La reina del sur’ al lado de los actores peruanos Gerardo Zamora, Mayella Lloclla , Emanuel Soriano y Rodrigo Palacios con quienes compartió escenas en el Cusco, Lima y Miraflores hace unos días.

¿La reina del sur’ cómo cambió su vida profesional y personal?

Mi vida cambió en todos los aspectos, Teresa Mendoza me hizo más fuerte de lo que ya era, ella me enseñó y sigue enseñando a valorar cada aspecto de la vida por más simple que sea, el amor de familia, de madre con hijo, ella saca fuerzas en los momentos más difíciles. Sabía que ese papel era para mí, así que cuando me llamaron para preguntarme si sabía quién era, les dije que Teresa Mendoza era yo, Kate del Castillo. A estas alturas Teresa ya es mía con el permiso de Arturo Pérez-Reverte.

¿Es la primera vez que estuvo en Perú?

Sí, y tengo la suerte de haber conocido Cusco y Machu Picchu, de haber disfrutado de su comida, su gente, ustedes son gente maravillosa que me han tratado como una reina, he sido muy feliz estos días aquí en Perú. Mis compañeros actores peruanos son increíblemente talentosos, muy profesionales. Se supieron adaptar con mucha facilidad a la exigencias del rodaje y sobre todo capturaron el espíritu de la serie. Basados en esta maravillosa primera experiencia de rodar en el Perú, sin duda será un lugar al que regresaremos con nuevos proyectos, son muchos puntos de su geografía que tienen mucho para contar y dar en el mundo del cine y la televisión .

¿La frase ‘ingobernable’ la define completamente o detrás de la mujer de carácter hay una mujer sensible, que puede aceptar un poema romántico, flores o una cena para conquistarla?

El que sea una mujer fuerte no limita el hecho de que puedo ser una persona que me gusta el romance. Se cree mucho que una mujer con carácter no se puede enamorar, nada más falso. En ese aspecto ahora soy más cautelosa, en este momento estoy contenta con quien soy, con lo que he logrado en mi profesión y como mujer, pero sé que todavía me queda mucho camino y ahí vamos.

María Félix tenía frases que definían mucho a las mujeres con carácter. La ‘Doña’ decía: ‘Ella es de las mías, de las que se cosen sus medias’. ¿Esta frase le calza bien o con qué frase le gustaría que la recuerden?

Más que una frase, me gustaría que me recuerden por mi trabajo, si por medio de mi trabajo puedo demostrar que estamos viviendo el tiempo de las mujeres, que hemos llegado para quedarnos, que ya nunca más seremos ciudadanas de segunda clase, que nos toca dirigir de ahora en adelante, pues que así sea.

Netflix es una plataforma , que en esta era digital ha posicionado muy bien. En esta tercera entrega, ¿Cuál será el valor agregado que presentará la serie?

Sí, esta tercera temporada de ‘La Reina del Sur’ es nuevamente una coproducción con Netflix, empresa ciertamente pionera en streaming en la industria del cine y la televisión . El mayor valor agregado que aporta nuestro socio es que cuenta en su plataforma con las temporadas 1 y 2 que centra todo este contenido para quienes jamás lo han visto o quieran volver a disfrutar de una manera rápida y efectiva lo que ha sido y será una de las series más importantes de la televisión hispana a nivel mundial.

¿Qué otros proyectos empresariales piensa emprender luego de haber lanzado ‘Tequila honor’ y su marca de ropa en esta pandemia?

Tengo muchos proyectos en mente quiero dirigir más, producir más, pero por ahora estoy concentrada en el rodaje de ‘La reina del sur’.