EMPATÍA. Kate Winslet logró conmover a sus seguidores luego que se viralizara un video en el que se le ve alentando a una joven periodista, quien confesó sentirse nerviosa al estar por primera vez frente a una estrella de Hollywood.

“Es mi primera entrevista”, atinó a decir la joven con una risa nerviosa. Frente a esta situación, la protagonista de “Titanic” logró tranquilizarla dándole un mensaje y consejo alentador.

“¿Es la primera vez que lo haces? Ok, bueno, adivina qué. Cuando hagamos esta entrevista, será la entrevista más increíble que hayamos hecho. ¿Y sabes por qué? Porque hemos decidido que así será”, dice en un inicio Winslet con certeza.

“Entonces, hemos decidido ahora mismo, tú y yo, que esta va a ser una entrevista realmente fantástica. Y puedes preguntarme lo que quieras y no tienes que tener miedo, todo va a ser increíble. Ok, hagámoslo”, añadió la actriz sin dejar de mostrar una sonrisa amable.

Al finalizar la entrevista, la estrella de Hollywood se tomó una fotografía con su joven entrevistadora. Y como era de esperarse, las imágenes se vienen robando la mirada de sus fanáticos en las redes sociales, donde han aplaudido su gesto empático.

“Empatía. La mejor de las virtudes del ser humano. Bravo”, “Ella es simplemente maravillosa”, “Es maravillosa, y la mejor a todo nivel”, “Como no amarla, si antes me gustaba, ahora la REAMO”, “He conocido a mi persona favorita”, “Esa mujer es hermosa parece una barbie”, fueron algunas reacciones de sus fanáticos.

Ahora soy aún más fan de Kate Winslet, que en el vídeo tranquiliza a una periodista y le asegura que su entrevista será increíble ❤️

¿Cuántos años tiene Kate Winslet, la estelar de “Titanic” y ahora protagonista de “Avatar 2″?

Saltó a la fama de la industria del entretenimiento en la década de los 90, con “Titanic” (1997), y dos décadas más tarde se mantiene vigente: Kate Winslet, actriz que forma parte del elenco de “Avatar: the way of the water” -que acaba de estrenarse-, afirma que el siempre creer en uno mismo ha sido fundamental para seguir demostrando su talento frente a cámaras a pesar del paso de los años. Precisamente este comentario ha hecho que más de un seguidor se pregunte por la edad de la artista.

La actriz, natural de Reading, Reino Unido, comenzó su vida artística en 1991 y 31 años después continúa haciendo lo que le gusta. Este 2022 estrena dos cintas: la primera, la más mediática, es la secuela de “Avatar”.

La segunda es “I am Ruth”, la cinta en la que comparte créditos con su hija Mia Threapleton, quien nació en 2000 y es fruto de su primer matrimonio, con Jim Threapleton.