Quedó en shock. Después de que las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ captaran a Deyvis Orosco ingresar y salir,tras once horas, de un spa en donde realizan masajes tántricos, Katy Sheen opinó al respecto.

La periodista se mostró sorprendida al enterarse de la situación, ya que según reveló, el sauna al que se dirigió el cantante de cumbia es conocido por personas que trabajan en el entorno televisivo.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista expresó lo siguiente: “Hablando de los hombres, así de simple, el Deyvis Orosco, 11 horas, según Magaly Medina, se quedó en este conocidísimo sauna, conocidísimo. La gente que trabajamos en televisión sabemos de ese sauna”.

Shee añadió: “Ay ese sauna, quiénes no van a ese sauna. Pues resulta que Deyvis no tuvo la idea de estar una o media horita o un par de horitas, sino once horitas. Y sí que salió relajadito, bien relajadito. Si que se relajó bien y no se fue a su casa con su esposita. ¿Y Cassandra?”.

Kathy Sheen expone a Deyvis Orosco

Kathy Sheen expone a Deyvis Orosco. Instagram

Deyvis Orosco se burla de Magaly y su ‘ampay’ en sauna

El ‘Bomboncito de la cumbia’ grabó un video para sus historias de Instagram en el que aparece cantando su popular “No te creas tan importante”, en respuesta, al parecer, a la conductora de espectáculos.

Hasta el momento, el artista ni su pareja Cassandra Sánchez de La Madrid han salido a pronunciarse de manera oficial sobre las polémicas imágenes de “Magaly TV: La Firme”, sin embargo, ambos han publicado videos para dejar en claro que su relación está mejor que nunca.

TE PUEDE INTERESAR: