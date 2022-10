Johanna San Miguel encendió las alarmas al compartir una historia donde se muestra junto a su expareja, Stefano Salvini. En las imágenes, el modelo se muestra alistando sus maletas antes de salir de viaje, mientras se despide de la conductora de Esto es Guerra. Cabe indicar que según Kathy Sheen, el video fue grabado a las 7 de la mañana.

“¿Te vas de viaje?”, le pregunta la popular ‘Chata’. “ Sí pues mi amor, estoy yéndome a Panamá para mis entregas, para mis negocios”, le contesta el actor. “Buen viaje”, le replica la ex Pataclaun mientras Stefano le lanza un mensaje muy sugerente: “ Me esperas para... ”, dijo sin completar la frase.

“Le dice ‘sí fresh mi amor’, esto ha sido como a las siete de la mañana, entonces, uno de los dos se ha quedado a dormir en la casa del otro. Aparte, él dice me esperas para qué, quiere que le dé su bienvenida. Para mí que se están dando un remember de esos bravos ”, dijo la periodista en sus historias de Instagram.

Johanna San Miguel publicó una historia a las 7 de la mañana donde se muestra despidiéndose cariñosamente de Stephano Salvini.

Stefano Salvini confiesa que sigue enamorado por Johanna San Miguel

Stefano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram, para responder a las declaraciones de su exenamorada. “Es mayor que mi mamá, es mayor que tu mamá”, contestó cuando sus fans le hacían preguntas.

No obstante, indicó que ya no quería hablar más sobre el tema y que aún tenía sentimientos por ella. “ Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”, comunicó. Los usuarios aún piensan que ambos volverían en el futuro.

